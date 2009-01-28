آلومینیوم اراک متوقف شد / صعود پتروشیمی به رده چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه از هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های پتروشیمی تبریز و آلومینیوم اراک از گروه الف این رقابتها در ورزشگاه تختی تبریز برابر هم به میدان رفتند که در نهایت دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این مسابقه ابتدا تیم فوتبال آلومینیوم اراک در دقیقه 15 توسط بهرام قلی زاده به گل برتری دست یافت اما مهرداد میر در دقیقه 4+90 گل تساوی تیم پتروشیمی را به ثمر رساند.

با این تساوی تیم فوتبال آلومینیوم اراک از 10 بازی 23 امتیازی شد و پس از تیم استیل آذین 26 امتیازی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. پتروشیمی هم با 19 امتیاز و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به سپاهان نوین، به رده چهارم جدول رده بندی این گروه صعود کرد.

در ادامه دیدارهای معوقه از رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور، عصر فردا تیم های شهرداری تبریز و هما بازی معوقه خود از هفته یازدهم این مسابقات را برگزار می کنند. این دیدار از گروه الف این رقابت ها برگزار می شود.