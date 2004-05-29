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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۲۳

در گفت و گو با " مهر " :

حميد سبزواري : هنوز نام " امام خميني " مطلع شعر بلند روزگاران است

عظمت امام و تلاش هاي خستگي ناپذيري كه اين انسان بزرگ براي اسلام و ايران به ثمر رساند ، هنوز جاي تدبر و ستايش دارد.

حميد سبزواري - شاعر ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت :  اين كه خود امام ( ره ) علاوه بر همه وپژگي هاي شخصيتي و معنوي كه از ايشان سراغ داريم ، عارفي بلند مرتبه و اديبي بزرگ بود ، شاعر و اهل قلم امروز را وادار به آن مي كند كه بيش از پيش در زندگي و سلوك رفتاري اين عزيز درنگ كند.
شاعر " خميني اي امام " ياد آور شد : به اعتقاد من بايد زمينه  را بيشتر از اين كه هست ، براي شناخت نسل هاي جديد از حضرت امام فراهم ساخت ، جوانان و نوجواناني كه نتوانستند ايشان را از نزديك ببينند .
سبزواري با حائز اهميت خواندن حوزه  هنر وادبيات دراين زمينه خاطرنشان ساخت : بايد از زبان  موفق شعرو ادبيات  در تبيين شخصيت معنوي و اقتدار سياسي امام خميني ( ره ) بهره لازم را كسب كرد .
اين شاعر تصريح كرد :  گفتن و شنيدن از امام ، نه تكرار است و نه شعار ، او در قرني ظاهر شد كه حاكميت جور و استبداد بر كشورها از جمله ايران سايه انداخته بود و مجاهدت او باعث شد كه نسلي دچار تحول شود ، به اعتقاد من ، نام او هنوز مطلع شعر بلند روزگاران است.  
کد مطلب 82487

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