حميد سبزواري : هنوز نام " امام خميني " مطلع شعر بلند روزگاران است

حميد سبزواري - شاعر ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : اين كه خود امام ( ره ) علاوه بر همه وپژگي هاي شخصيتي و معنوي كه از ايشان سراغ داريم ، عارفي بلند مرتبه و اديبي بزرگ بود ، شاعر و اهل قلم امروز را وادار به آن مي كند كه بيش از پيش در زندگي و سلوك رفتاري اين عزيز درنگ كند.شاعر " خميني اي امام " ياد آور شد : به اعتقاد من بايد زمينه را بيشتر از اين كه هست ، براي شناخت نسل هاي جديد از حضرت امام فراهم ساخت ، جوانان و نوجواناني كه نتوانستند ايشان را از نزديك ببينند .سبزواري با حائز اهميت خواندن حوزه هنر وادبيات دراين زمينه خاطرنشان ساخت : بايد از زبان موفق شعرو ادبيات در تبيين شخصيت معنوي و اقتدار سياسي امام خميني ( ره ) بهره لازم را كسب كرد .اين شاعر تصريح كرد : گفتن و شنيدن از امام ، نه تكرار است و نه شعار ، او در قرني ظاهر شد كه حاكميت جور و استبداد بر كشورها از جمله ايران سايه انداخته بود و مجاهدت او باعث شد كه نسلي دچار تحول شود ، به اعتقاد من ، نام او هنوز مطلع شعر بلند روزگاران است.