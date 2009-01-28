شکست رژیم صهیونیستی مهمترین دستاورد نبرد 22 روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد ابواسامه، نماینده جنبش اسلامی حماس در ایران عصر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان ساری، پیروزی مردم فلسطین در جنگ 22 روزه و نیز جنوب لبنان را از ثمره های انقلاب اسلامی ایران دانست.

وی با اشاره به شهادت هزار و 400 شهید و حدود پنج هزار زخمی در حمله های 22 روزه رژیم صهیونیستی در غزه گفت: این جنگ نا برابر بیش از 400 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند.

نماینده جنبش اسلامی حماس در ایران با بیان این که مردم غزه در جنگ 22 روزه شبانه روزی در زیر بمبها و موشکهای رژیم صهیونیستی قرار داشتند، تصریح کرد: این رژیم جعلی به هیچ اصول و و ارزش اخلاقی در این مدت پایبند نبوده است.

90 مسجد در جریان جنگ غزه تخریب شد

ابواسامه همچین از تخریب 90 مسجد در جریان جنگ 22 روزه غزه خبرداد و بیان داشت: رژیم اشغالگر قدس حتی به مدارس تحت هدایت سازمان ملل نیز رحم نکردند و آنجا را مورد هدف قرار دادند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه از تمام توان نظامی خود برای نابودی حماس استفاد کرد، یادآور شد: این رژیم جعلی در این جنگ 22 نیمی از نیروهای هوایی خود بکار گرفت، اما با هم نتوانست به اهداف خود دست یابد.

نماینده جنبش اسلامی حماس با بیان اینکه جنگ 22 روزه چهره واقعی اسرائیل را بر ملا کرد بیان داشت: رژیم صهیونیستی به عنوان یک غده سرطانی در منطقه باید از بین برود.

ابواسامه با اشاره به این که نیروهای حماس علیرغم در اختیار داشتن کمترین امکانات توانستند ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی را شکست دهند، خاطر نشان کرد: رژیم جعلی اسرائیل در این جنگ حتی نتوانست به یکی از مناطق کوچک غزه راه یابد.

وی با ابراز تأسف از حمایت بی تفاوتی مجامع بین المللی و سران برخی کشورهای عربی درمسئله غزه تصریح کرد: متأسفانه سران برخی کشورهای عربی که هم زبان ما بودند برای نابودی حماس در صف دشمنان ما قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به همپیمانانش قول داده بود ظرف چهار تا یک هفته نیروی مقاومت را نابود و نیروهای آن را نابود کند بیان داشت: اما همه این برنامه ریزی ها با مقاومت مردم غزه تحقق نیافت.

ابواسامه پذیرش یک جانبه اتش بس توسط رژیم صهیونیستی را نشان از پذیرش شکست رژیم صهیونیستی دانست و تصریح کرد: حماس امروز نیرومند تر از گذشته در صحنه حضور دارد.

نماینده جنبش اسلامی حماس در ایران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به نیروهای خود هم رحم نکرده است، گفت: این رژیم جعلی برای این که نیروهایش در اختیار حماس قرار نیگرد آنها را به همراه نیروهای حماس بمب باران کرد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه از بمب های فسفری و حاوی اورانیوم بر علیه مردم بی دفاع غزه استفاده کرد گفت: جنگ 22 روزه نقاب را از چهره واقعی رژیم صهیونیستی برچید.

ابواسامه با تأکید بر اینکه حماس به هیچ یک از شروط رژیم صهیونیستی تن نداده است گفت: مردم غزه پیروز واقعی جنگ 22 روزه بودند.