تایلند با طرح و برنامه یک امتیاز از ایران گرفت/ این تساوی نتیجه بدی نیست

احمد تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی در بازی مقابل تایلند در نتیجه گیری ضعیف عمل کرد. در این بین می توان از عوامل متعددی برای توقف تیم ملی یاد کرد که مهمترین آن شرایط خاص آب و هوایی تایلند بود که باعث شده بود در 15 دقیقه پایانی بازیکنان به شدت از نظر بدنی افت کنند.

وی غیبت لژیونرها را از دیگر عوامل ضعف تیم ملی در بازی با تایلند عنوان کرد و گفت: تیم فوتبال تایلند آشنا به شرایط آب و هوایی شهر بانکوک بود و برای مصاف با تیم ملی فوتبال کشورمان برنامه داشت. اطمینان دارم که مربی تیم تایلند می دانست بازیکنان تیم ایران از نظر بدنی دچار افت می شوند به همین خاطر برای تک تک دقایق بازی به ویژه 15 دقیقه پایانی طرح و برنامه داشت.

این کارشناس فوتبال با بیان اینکه خط حمله تیم ملی در مصاف با تایلند شادابی لازم را نداشت، در خصوص دلایل بروز این مشکل گفت: در غیاب لژیونرهای شاغل در لیگ‌های اروپایی خط میانی عملکر چندان خوبی نداشت و نتوانست مقابل خط میانی پرتعداد تایلند راه به جایی برده و مهاجمان تیم ملی را تغذیه کند. با این حال محمد نوری و کیانوش رحمتی در دقایق حضورشان در میدان جز نفرات خوب و تاثیرگذار تیم ملی بودند.

وی به ثمر رساندن گل نخست را گره‌گشای تیم ملی در بازی با تیمی چون تایلند خواند که بازی تدافعی را در دستور کار خود دارد. تقوی با تاکید بر این نکته افزود: مقابل تیم خوب تایلند که در چند سال گذشته پیشرفت محسوسی داشته، عملکرد بدی نداشتیم و تساوی مقابل این تیم در بانکوک نمی تواند نتیجه بدی باشد. تساوی مقابل تایلند چیزی از ارزش‌های ملی پوشان فوتبال ایران کم نمی کند و آنها هنوز صدرنشین جدول رده بندی گروه خود هستند.