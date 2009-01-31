هولوکاست بهانه ای برای کشتار ملت فلسطین/ دموکراسی غربی ورشکسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فردریک توبن محقق و کارشناس استرالیایی و مدیر مؤسسه آدلاید که سالها تحقیقاتی را در ارتباط با هولوکاست بزرگترین دروغ قرن صورت داده در میزگردی در خبرگزاری "مهر" شرکت کرد و به سؤالات خبرنگاران در این زمینه پاسخ گفت.

وی در ابتدا به جنایت های اخیر اسرائیل در نوار غزه اشاره کرد و گفت: ما در تهران رونمایی کتابی را همراه با کاریکاتور با مضمون هولوکاست و آنچه که در نوار غزه اتفاق افتاده داشتیم. آنچه که طی 22 روز جنگ در غزه رخ داد هولوکاست واقعی بود. این جنایت از سوی مرام صهیونیستی صورت گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز یادبود هولوکاست در 27 ژانویه گفت: 27 ژانویه روزی که در سال 1945 اردوگاه آشوویتس از سوی ارتش سرخ آزاد شد که به روز یادبود هولوکاست معروف شده است. این روز و پدیده هولوکاست یک ابزار تبلیغاتی برای رژیم نژادپرست تلمودی اسرائیل بشمار می رود. آنها با این ترفند می خواهند تا داستان هولوکاست برای همیشه در اذهان باقی بماند.

آنها ابتدا می گفتند که طی یک برنامه سیستماتیک 6 میلیون یهودی در اردوگاههای کار اجباری آلمانها با استفاده از اتاق های گاز هیتلر کشته و سپس در کوره های آدمسوزی سوزانده شدند. رقم شش میلیون ابتدا بر روی تابلویی در کنار اردوگاه نصب شده بود، اما بعدها این رقم به 4 میلیون تغییر پیدا کرد و در آینده نیز رقم به تقریباً یک میلیون تغییر پیدا خواهد کرد.

مدیر مؤسسه آدلاید می گوید: تاریخ جنگ جهانی دوم تاریخی مملو از اغراق و دروغ است و بررسی و پالایش آن یک وظیفه اخلاقی است.

این محقق استرالیایی خدمات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را برای پیشبرد اهداف تجدیدنظرطلبانه در دنیا مهم ارزیابی کرد و گفت: چند سال پیش دکتر احمدی نژاد کنفرانسی را در تهران ترتیب داد که خوشبختانه خود من یکی از شرکت کنندگان آن بودم این کنفرانس به تجدید نظر طلبان از هر طیفی این فرصت را داد تا گرد هم جمع شده و نظرات خود را که در کشورهای خود قادر به بیان آن نیستند ارائه دهند.

"فردریک توبن" مدیر مؤسسه پژوهشی آدلاید استرالیا

این محقق هولوکاست در خصوص تجدیدنظر طلبی و اینکه چگونه این نهضت قادر به حفظ خود از مشکلات است، گفت: تجدید نظر طلبان افرادی هستند که به فکر، پالایش فکر و تولید اطلاعات مشغول بوده و به دنبال عدالت و حقیقت هستند. آنها سؤالاتی را درباره هولوکاست مطرح می کنند و به دنبال پاسخ هایی برای این سؤالات هستند. آنها همچنین می خواهند از هولوکاست ارزیابی مجددی داشته باشند اما دموکراسی غربی که من آن را بلحاظ اخلاقی ورشکسته می دانم مخالف آن است.

غرب و صهیونیستها کسانی را که فکر می کنند، متهم به ترویج تنفر، ضد سامی گری(ضد یهودی) و نژاد پرستی می کنند، اما واقعیت است است که آنها از هولوکاست به عنوان یک تجارت و صنعت بهره می برند، ما اگر ضد سامی باشیم باید با اعراب هم مشکل داشته باشیم که اینطور نیست.

توبن در ادامه گفت: من معلم هستم و به دنبال حقیقت می گردم اگر چنین نکنم به فساد و پوچی خواهم افتاد بلایی که امروز در دموکراسی های غربی شایع است.

وی در پایان جنایت اسرائیل را نه متعلق به یهودیان بلکه متعلق به ذهنیتی دانست که مخالف آزادی بیان است و به عقیده او این ذهنیت و تفکر هم اکنون در سرزمین های اشغالی قرار دارد و از سوی صهیونیستها رهبری می شود.