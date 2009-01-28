به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهان و کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران، همگام با امت سلحشور و همیشه در صحنه ایران اسلامی و همدوش با سایر نهادها و سازمانها در سراسر کشور در روز 12 بهمن به استقبال این ایام سراسر شور وحماسه خواهند رفت تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و فرمانده فقید خود تجدید عهد و میثاق نموده و گذشت سه دهه افتخارآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند.

این گزارش می‌افزاید: برگزاری صبحگاه مشترک نظامی در ستاد کل ارتش، گلباران مسیر حرکت حضرت امام خمینی (ره) از فرودگاه مهرآباد تهران تا بهشت‌ زهرا توسط بالگردهای هوانیروز، رژه موتورسواران دژبان کل ارتش همراه با سایر نیروهای مسلح و به صدا درآوردن بوق‌ ناوهای مستقر در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای خزر در 12 بهمن و همچنین غباررویی و عطرافشانی گلزار شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی در سراسر کشور را از اهم برنامه‌های ارتش در آغازین روز دهه مبارک دهه فجر برشمرد.

این خبر می‌افزاید: برپایی نمایشگاههایی از محصولات فرهنگی، ابتکارات، ابداعات و تجهیزات نظامی ساخت داخل،‌ ایجاد ایستگاههای صلواتی- خدماتی بهداشتی درمانی در مسیر راهپیمایان 22 بهمن و همچنین تولید ویژه برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به مناسبت این ایام و انتشار ویژه‌نامه‌های مطبوعاتی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی تحت عنوان جام دهه مبارک فجر، اعزام سخنرانان نظامی به مراکز علمی و دانشگاهی و مساجد بزرگ شهرها و برگزاری شب شعر در پادگانها و شهرکهای سازمانی ارتش از دیگر برنامه‌های این ایام خواهد بود.

در روز 19 بهمن سالروز نیروی هوایی ارتش و بیعت تاریخی کارکنان نیروی هوایی با امام راحل (ره) جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو با حضور در حسینیه امام و مدرسه علوی ضمن بیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا یاد و خاطره آن حماسه بزرگ را گرامی خواهند داشت.

حضور گسترده فرماندهان، مسئولان و کارکنان ارتش در مراسم نماز جمعه،‌ دیدار فرماندهان با نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور و شرکت در مراسم میهمانی‌ لاله‌ها همچنین برگزاری سلسله نشست‌های سیاسی پیرامون انقلاب اسلامی در اماکن نظامی از دیگر برنامه‌های فرهنگی تبلیغی ارتش می باشد.