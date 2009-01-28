به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسعود میر کاظمی بعد از ظهر چهاشنبه در جمع مسئولین مجامع امور صنفی استان کرمانشاه، با اشاره به سیاست وزارت مبنی بر کاهش تصدی گری و واگذاری امور به اصناف، اظهار داشت: روزهای اول در کشور موضوع کاهش تصدی گری دولت کمتر خریدار داشت و بیشتر به عنوان یک برداشت سیاسی مطرح می شد.

وی با اشاره به کارکردهای اصناف، عنوان کرد: دلیلی وجود ندارد که دولت در زمینه وظایف اصناف کار کند، لذا در این راستا بازرسیها را به خود اصناف واگذار کرده ایم.

میرکاظمی از اصلاح قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار دولت است و مراحل نهایی را می گذارند.

وزیر بازرگانی در ادامه با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی استان کرمانشاه متناسب با جمعیت استان نیست، گفت: تعداد واحدهای صنفی استان کرمانشاه بیشتر از نیاز استان است و همین امر خدمت رسانی را مشکل کرده و تنها راه رفع آن این است که اصناف بتوانند تقاضاهای بیرونی پیدا کنند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی مناسب استان و هم مرزی با کشور عراق، آن را فرصت مناسبی برای اصناف استان دانست و گفت: واحدهای صنفی چنانچه بتوانند خوشه های صادراتی ایجاد و از بازار عراق استفاده کنند، از حمایت های دولتی برخوردار می شوند.

وزیر بازرگانی همچنین بر ایجاد فروشگاه هایی توسط اصناف در کشورعراق به منظور فروش تولیدات استان تاکید کرد.