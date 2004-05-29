فدراسيون كشتي به مربيان جوان بها نمي دهد

رضا عزيزي قهرمان جوانان جهان درسال 1995 درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: چند سالي است كه بعنوان مربي درشهرستان قائمشهرمازندران مشغول بكارهستم وچند كشتي گيررا دررده هاي پايه به تيم ملي تحويل داده ام، اما حتي يكبارهم به تيم ملي دعوت نشده ام.

وي ازايمان محمديان، عباس واعظي، رضا فرزانگان ومحمد قنبري بعنوان شاگردانش نام برد وگفت: اين 4 كشتي گيركه ازشاگردان من هستند دراردوي تيم ملي بسرمي برند و2 كشتي گيرازميان آنان قراراست ازرقابتهاي آسيايي شركت كنند، اماازمن بعنوان مربي آنان ومربياني جوان به نظر من براي حضور دراردوي تيم ملي دعوت نمي شود.

عزيزي ادامه روند بي توجهي به مربيان سازنده وجوان را باعث سرخوردگي مربيان كشتي دانست وگفت: فدراسيون كشتي بايد براي رشد كشتي به مربيان جوان وبا انگيزه توجه بيشتري داشته باشد.

گفتني است: عزيزي ازكشتي گيران شاخص مازندران بود كه درسال 1993 توانست، بعنوان ستاره مسابقات جهاني دررده نوجوانان و درسال 1995 بعنوان قهرماني جوانان جهان دست يابد. وي يكي ازرقباي عباس حاج كناري قهرمان سابق جهان بود وهمواره رقابتي ديدني بين اين دوكشتي گيردرمازندران انجام مي شد.