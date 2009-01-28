14 بهمن آخرین مهلت دریافت کارت بازی ایران - کره جنوبی و استقلال - پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی رفت تیم های ملی فوتبال کشورمان از سری مسابقات راهیابی به جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی برابر کره جنوبی که روز ۲۳ بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

همچنین شهرآورد تهران که روز ۲۵ بهمن از سری رقابتهای لیگ برتر برگزار می شود، خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ۱۴ بهمن جاری با ارائه معرفی نامه می توانند به حراست سازمان تربیت بدنی مراجعه کنند.

بر اساس تصمیم سازمان لیگ برتر قرار است دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران ساعت ۱۵ روز ۲۵ بهمن ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.