بعضی از خاک شناسان به اهمیت واقعی خاک واقف نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وی در پنجمین همایش ملی علوم خاک ایران که بعدازظهر امروز در پردیش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: بخشی از خاک شناسان کشور، به خصوص فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های دانشگاهی مربوطه در خصوص خاک، اطلاعات صد درصد کاملی ندارند و اهمیت و نقش واقعی و تعیین کننده این عامل کشاورزی برای آنها به صورت کامل تبیین نشده است.

رئیس انجمن علوم خاک کشور ادامه داد: به عنوان مثال، هنوز تفاوت خاک و زمین برای بسیاری معلوم نشده و این دو عامل در بعضی موارد با هم اشتباه گرفته می شوند.

روزی طلب افزود: همچنین در مواردی رسوب و خاک نیز با هم اشتباه گرفته می شوند که این امر از عدم اطلاع رسانی و آموزش کافی و عمیق حکایت می کند.

وی بیان داشت: همه خاک شناسان باید اهمیت واقعی خاک را درک کنند و آن را یک عامل بسیار موثر در محیط زیست و در تعامل با این محیط بدانند.

بهبود وضعیت خاک با بهبود بسیاری از بخشهای زندگی ارتباط مستقیم دارد

رئیس انجمن علوم خاک کشورذ در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بهبود وضعیت خاک با بهبود بسیاری از بخشهای زندگی ارتباط مستقیم دارد که این امر، لزوم توجه به بهبود و ارتقای آن را بیش از پیش آشکار می کند.

وی در این خصوص ادامه داد: خاک به طور مستیقم و غیرمستقیم با موارد بسیاری از قبیل غذا، بهداشت و سلامتی ارتباط دارد و به عنوان یک عامل پایه عمل می کند.

روزی طلب در زمینه دانشجویان رشته های مربوط به خاک نیز گفت: تقش دانشجویان رشته های مربوط به خاک در برگزاری همایشها و کنگره های خاک بسیار اهمیت دارد و توجه به آموزش آنها می تواند زمینه ساز فردایی مطمئن برای مسائل خاک کشور باشد.