شوراها رمز ماندگاری و بقای نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی عصر امروز در دیدار با شورای عالی استانها در حرم مطهر امام خمینی(ره) با گرامیداشت سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی بر پایه دو رکن جمهوریت و اسلامیت بنا شد. مردم در کلام امام(ره) شرط حدوث و بقای نظام جمهوری اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه از اصلی‌ترین رموز توفیق امام(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی مردم بودند تصریح کرد: هر گاه مردم وارد صحنه شوند مانند یک سیل خروشان، تمام خار و خاشاک را از سر راه برداشته و راه را باز می‌کنند.

یادگار امام راحل تاکید کرد: اگر مردم در صحنه باشند هر مشکلی را به راحتی می‌توان حل کرد. زمان انقلاب حضور گرم مردم در تمام نقاط کشور توانست پیروزی را برای جامعه به ارمغان بیاورد.

سیدحسن خمینی با اشاره به خطر کمرنگ شدن نقش مردم در حاکمیت گفت: اگر مردم به صحنه نیایند جامعه شکست می‌خورد حتی اگر رئیس آن امیرالمومنین(ع) باشد.

وی با تشریح ابعاد وجودی شخصیت امام علی(ع) خاطرنشان کرد: امیرالمومنین(ع) با عالی‌ترین تعابیر،‌ مردم را به جنگ با معاویه فراخواند اما آنان به هر علتی نیامدند و فتنه‌ها گریبانگیر جامعه شد.

وی با اشاره به نقش رهبری امام(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به مدد لطفی که خداوند در دل مردم نسبت به امام (ره) ایجاد کرد مردم به صحنه آمدند و بزرگترین خروش انقلابی را پدید آوردند.

سیدحسن خمینی در ادامه به نقش شورا در تضمین تداوم نظام جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: اگر شرط بقای انقلاب جوشش مردمی باشد یکی از نمادهای بزرگ حضور مردم در تصمیمگیریها شوراهای اسلامی هستند. راه‌اندازی شوراها در ده سال اخیر گامی بزرگ در مسیر واگذار کردن امور مردم به خود آنها بوده است.

یادگار امام، شورای عالی استانها را چکیده رای و نظر ملت عنوان کرد و گفت: شورا یک نماد و جلوه واقعی از رمز ماندگاری و بقای نظام است.

وی در ادامه استمرار انقلاب را در طی سی سال اخیر یک موهبت بزرگ دانست و گفت: باید نسلی که توفیق همدلی و همراهی با آرمانهای امام(ره) را داشته است در پیشگاه خداوند شکرگذار باشد چرا که در دوره‌ای حضور دارد که بزرگترین تحول الهی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هر مسوولیتی باید به خیر کثیر تبدیل شود، خاطرنشان کرد: نباید به دوره‌های چهارساله مسئولیت به عنوان یک دوره کوتاه نگریست. در این زمان اندک می‌توان بذری کاشت که در آینده به درخت تنومندی تبدیل شود که سالهای سال میوه بدهد.

وی با تاکید بر اهمیت تصمیمگیریها در دوران مسوولیت گفت: جایگاه انسان هرچقدر بزرگتر باشد مسئولیتش هم سنگین‌تر و خطیرتر خواهد بود. یک تصمیم بزرگ می‌تواند برای سالهای سال برکات عظیمی داشته باشد و یک تصمیم اشتباه می‌تواند به خسران بزرگی منجر شود که قابل جبران نخواهد بود.

در این دیدار که در آستانه سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در سخنانی با گرامیداشت یاد و نام امام خمینی (ره) و با تشریح نقش شوراها در تداوم نظام جمهوری اسلامی به ارائه گزارشهای کوتاهی از نحوه سازماندهی و فعالیت‌ شوراها پرداخت.