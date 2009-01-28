رژیم صهیونیستی کاردار ونزوئلا را از تل آویو اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که کاردار ونزوئلا باید صبح پنجشنبه سرزمینهای اشغالی را ترک کند.

یوسی لوی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت : ما به "رولاند بتانکورت" اعلام کردیم که باید صبح پنجشنبه تل آویو را ترک کند.

هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اوائل ژانویه در اعتراض به جنایات رژیم اسرائیل در نوارغزه، سفیر این رژیم را از کاراکاس اخراج کرد و روابط دو طرف به طور رسمی قطع شد.

ونزوئلا به سبب جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه اقدام به خارج سفیر این رژیم اخراج کرد و خواستار محاکمه سران این رژیم در دادگاههای بین المللی به سبب جنایات جنگی در غزه شد.