درخواست اروپا از ایران برای شرکت در نشست مقدماتی همسایگان افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیتا فررو والدنر در پایان اجلاس اتحادیه اروپا - افغانستان در یک نشست خبری گفت : ما ایران را برای کنفرانس مقدماتی اجلاس همسایگان افغانستان دعوت خواهیم کرد.

ایران از حضور در نشست قبلی افغانستان و همسایگان که در ماه دسامبر در پاریس تحت نظارت ریاست اتحادیه اروپا برگزار شد، خودداری کرد.

در نشست دسامبر برای برگزاری جلسه ای دیگر در اوائل 2009 توافق شد. نشست کارشناسی در بروکسل برای آماده سازی کنفرانس اسلام آباد در زمینه همکاری میان مرزی و تقویت ثبات افغانستان برگزار خواهد شد.

این درحالی است که دولت جدید آمریکا بر نزدیکی منطقه ای درباره مسئله افغانستان که ایران نیز از همسایگان مهم آن به شمار می رود، تاکید کرده است.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از برگزاری نشست پاریس از سیاست و مواضع اصولی ایران در قبال مسئله فلسطین و تاکید کشورمان بر نامشروع بودن رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و تهران در واکنش به سخنان غیرمسئولانه رئیس وقت اتحادیه اروپا ، نشست همسایگان افغانستان در پاریس را تحریم کرد.