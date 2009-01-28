  1. بین الملل
  2. سایر
۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۲۱

یک مقام اروپایی خبر داد:

درخواست اروپا از ایران برای شرکت در نشست مقدماتی همسایگان افغانستان

درخواست اروپا از ایران برای شرکت در نشست مقدماتی همسایگان افغانستان

کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد ایران برای شرکت در آماده سازی کنفرانس همکاری اقتصادی منطقه ای که در فصل بهار در اسلام آباد برگزار می شود، دعوت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیتا فررو والدنر در پایان اجلاس اتحادیه اروپا - افغانستان در یک نشست خبری گفت : ما ایران را برای کنفرانس مقدماتی اجلاس همسایگان افغانستان دعوت خواهیم کرد.

ایران از حضور در نشست قبلی افغانستان و همسایگان که در ماه دسامبر در پاریس تحت نظارت ریاست اتحادیه اروپا برگزار شد، خودداری کرد.

در نشست دسامبر برای برگزاری جلسه ای دیگر در اوائل 2009 توافق شد. نشست کارشناسی در بروکسل برای آماده سازی کنفرانس اسلام آباد در زمینه همکاری میان مرزی و تقویت ثبات افغانستان برگزار خواهد شد.

این درحالی است که دولت جدید آمریکا بر نزدیکی منطقه ای درباره مسئله افغانستان که ایران نیز از همسایگان مهم آن به شمار می رود، تاکید کرده است.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از برگزاری نشست پاریس از سیاست و مواضع اصولی ایران در قبال مسئله فلسطین و تاکید کشورمان بر نامشروع بودن رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و تهران در واکنش به سخنان غیرمسئولانه رئیس وقت اتحادیه اروپا ، نشست همسایگان افغانستان در پاریس را تحریم کرد.

کد مطلب 824921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه