ملاک ایران برای ارزیابی دولت جدید آمریکا رویکرد عملی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای کشورهای مستقل مشترک المنافع امروز به منظور تبادل نظر در خصوص مهمترین مسائل منطقه با علی آهنی معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در چارچوب یک صبحانه کاری دیدار کردند و در این دیدار در خصوص مهمترین مسائل بین المللی و حوزه مشترک المنافع، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

آهنی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری منطقه ای در جهت حل و فصل مسائل و چالشهای مشترک به بیان مهمترین مسائل بین المللی پرداخت.

معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه افزود: تصور تحولاتی که اکنون در جهان و منطقه اتفاق می افتد شاید در سالهای گذشته به دور از ذهن بود. بحث غزه و مقابله شجاعانه نیروهای مقاومت در برابر ارتش رژیم صهیونیستی تحول بسیار مهمی بود که باعث عقب نشینی آن رژیم شد.

وی با بیان اینکه محاکمه سران رژیم غاصب صهیونیستی به خاطر جنایت علیه بشریت نزدیک است گفت: رژیم صهیونیستی 60 سال است که از غرب و اروپا باج خواهی کرده و همواره مانع ایجاد ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه است زیرا جنگ و ناآرامی در منطقه خاورمیانه را ضامن بقای خود می داند.

آهنی در ادامه تحولات آمریکای لاتین و روی کار آمدن دولتها با دیدگاههای مستقل و جدید را از دیگر تحولات مهم جهانی دانست.

معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه همچنین در خصوص پیامد انتخاب اوباما اظهار داشت: آمریکا در 30 سال گذشته همواره با هدف تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران به روشهایی نظیر کودتا، تحریم اقتصادی، تحرکات نظامی و تخصیص بودجه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران متوسل شده است.

آهنی اضافه کرد: علیرغم مشکل آفرینیهای دولت آمریکا طی سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از با ثبات ترین نظامهای منطقه که دارای نقش تعیین کننده در منطقه و جهان اسلام است به حیات خود ادامه داده و اکنون استقلال سیاسی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی که الهام گرفته از دیدگاههای حضرت امام خمنیی(ره) است به عنوان یک الگو مورد توجه دیگر کشورها می باشد.

وی خاطرنشان کرد: ملاک جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی دولت جدید آمریکا رویکرد عملی آن است.

آهنی همچنین در خصوص تحولات منطقه تصریح کرد: قدرتهای فرامنطقه ای حق دخالت در مسائل منطقه را ندارند و مشکلات منطقه می بایست با اراده کشورهای منطقه ارزیابی شده و بر ضرورت عزم بین المللی برای مبارزه با آن تاکید شود.

معاون آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه در خاتمه تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر خارج ساختن گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروههای تروریستی اتحادیه را موجب تشویق تروریسم دانسته و خاطرنشان کرد : اتحادیه اروپایی به خاطر این اقدام باید در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.