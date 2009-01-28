شکست ژاپن برابر بحرین / پیروزی ازبکستان برابر حریف ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از مرحله گروهی رقابت های فوتبال مقدماتی جام ملت های 2011 آسیا، امشب با برگزاری 5 دیدار دیگر پیگیری شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال بحرین از گروه یک در ورزشگاه خانگی موفق شد با تک گلی که سلمان عیسی در دقیقه 25 به ثمر رساند، برابر تیم مدعی ژاپن به پیروزی دست یابد.

در دیگر دیدار این گروه تیم فوتبال یمن با یک گل برابر هنگ هنگ به پیروزی دست یافت. علاء الصاصی در دقیقه 53 تنها گل تین یمن میزبان را به ثمر رساند.

همچنین از گروه دوم این مسابقات تیم فوتبال عمان دست به کار بزرگی زد و با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود کویت گذشت. حسن ربیع الحوسنی در دقیقه 64 تنها گل عمان را به ثمر رساند. ضمن اینکه تیم کویت در دقایق پایانی مسابقه یک ضربه پنالتی را از دست داد.

از گروه 3 مرحله گروهی رقابت های فوتبال مقدماتی جام ملت های 2011 آسیا، هم تیم فوتبال امارات، حریف ایران در مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی، برابر میهمان خود ازبکستان تن به شکست یک بر صفر داد.

ضمن اینکه از گروه چهارم این رقابت ها، تیم فوتبال سوریه در زمین لبنان با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی دست یافت. جهاد الحسین(37) و فراس الخطیب(78) گل های تیم سوریه را در این دیدار به ثمر رساندند.