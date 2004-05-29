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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۳۶

در پي برگزاري انتخابات در نخستين جلسه پس از افتتاح رسمي مجلس هفتم

حداد عادل به رياست موقت مجلس هفتم انتخاب شد

در پي برگزاري انتخابات هيات رييسه در آغاز نخستين جلسه پس از افتتاح رسمي مجلس هفتم ، غلامعلي حداد عادل نماينده تهران رييس موقت مجلس هفتم شد .

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، از مجموع 266 راي ماخوذه ، غلامعلي حدادعادل با كسب 196 راي رييس موقت مجلس هفتم شد. حسن سبحاني نماينده دامغان ديگر كانديدا اين سمت 55 راي را به خود اختصاص داد و 15 راي سفيد هم به گلدان انداخته شد.

بنابراين گزارش از مجموع 269 راي ماخوذه محمدرضا باهنر نماينده كرمان با كسب 203 راي به عنوان نايب رييس اول و سيد حسن ابوترابي فرد نماينده قزوين با كسب 134 راي به عنوان نايب رييس دوم انتخاب شد . غلامرضا مصباحي مقدم نيز كانديداي ديگر نايب رييسي 118 راي كسب كرد .
راي گيري براي انتخاب ديگر اعضاي هيات رييسه ادامه دارد.

 

 

 

کد مطلب 82498

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