حداد عادل به رياست موقت مجلس هفتم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، از مجموع 266 راي ماخوذه ، غلامعلي حدادعادل با كسب 196 راي رييس موقت مجلس هفتم شد. حسن سبحاني نماينده دامغان ديگر كانديدا اين سمت 55 راي را به خود اختصاص داد و 15 راي سفيد هم به گلدان انداخته شد.



بنابراين گزارش از مجموع 269 راي ماخوذه محمدرضا باهنر نماينده كرمان با كسب 203 راي به عنوان نايب رييس اول و سيد حسن ابوترابي فرد نماينده قزوين با كسب 134 راي به عنوان نايب رييس دوم انتخاب شد . غلامرضا مصباحي مقدم نيز كانديداي ديگر نايب رييسي 118 راي كسب كرد .

راي گيري براي انتخاب ديگر اعضاي هيات رييسه ادامه دارد.