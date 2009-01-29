نشاط و فضای باز سیاسی در کشور حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران دستگاههای اجرایی گلستان افزود: اکنون سه هزار نشریه شامل روزنامه، هفته نامه و نشریه در کشور فعال است که اگر نشاط سیاسی نباشد این نشریات نمی توانند قلم بزنند.

وی اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی تحولاتی بزرگ در کشور به وجود آمد که قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و در حوزه های مختلف نظیر اجتماعی نیز شور و نشاط اجتماعی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمانی دیگر علیه کشور و امنیت آن توطئه در حال انجام است و تاکنون به لطف خدا و قوام کشور و اتکای نیروهای تامین کننده امنیت، ایران از شر توطئه ها در امان مانده است.

به گفته حجت الاسلام پورمحمدی، دشمنان و کشورهای بیگانه از هیچ توطئه ای برای ضربه زدن به کشور دریغ نمی کنند و باید در این عرصه بیش از بیش هوشیار بود.

شور و نشاط انتخاباتی در کشور آغاز شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به درپیش بودن انتخابات رئیس جمهوری، گفت: شور و نشاط انتخابات از چند ماه قبل در کشور آغاز شده و باید برای مشارکت بیشتر مردم در این رویداد بزرگ برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به روی کار آمدن " اوباما " به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا یادآورشد: اگر اوباما تصور می کند که در ایران آزادی نیست، پس برای چه صبر می کند و این امر نشان می دهد که انتخابات ایران متکی بر بر رای واقعی مردم است.

وی افزود: در سه دهه گذشته توفیقهای زیادی در کشور حاصل شده و تلاشهای زیادی برای بهره مندی از ظرفیتهای کشور صورت گرفته و گامهای مثبتی بسیلری در زمینه های مختلف برداشته شده است.

برخی ظرفیتهای کشور تاکنون بلااستفاده مانده است

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: برخی طرفیتها و پتانسیبها در کشور تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته که در این زمینه باید برنامه ریزی و نیاز سنجی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی برای ایران داشته که باید در این ایام این دستاوردها به خوبی برای جامعه و نسل جوان بازگو شود.

وی امروز در همایش حقوقی حمایت حقوقی از مردم غزه در گرگان شرکت و سخنرانی می کند.