ساخت و ساز در "قلعه نو" حریم منظری روستا را تهدید می کند

عارف حقی معاون میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان با اشاره به اینکه بافت روستای تاریخی قلعه نو واقع در شهرستان زهک در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اعلام کرد: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس اقدام به ساخت مدرسه‌ای سه طبقه در روستای قلعه نو کرده که متاسفانه باعث آسیب رسانی به حریم منظری بافت تاریخی روستای قلعه نو شده است.

حقی در ادامه با اشاره به اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اظهار داشت: با توجه به این اساسنامه و ضوابطی که به تمامی ارگان ها ابلاغ شده است، ارگان ها موظف هستند طرح خود را در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب برسانند و بعد عملیات اجرایی را آغاز کنند که متاسفانه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس این ضوابط را رعایت نکرده است.

وی افزود: چندی پیش جلوی اقدامات غیرقانونی این سازمان گرفته شد ولی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس بدون توجه به تذکرهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مبنی بر توقف ساخت و ساز، به کار خود ادامه داد.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان عنوان کرد: بر همین اساس با توجه به اسنادی که در اختیار داشتیم در خصوص بی توجهی این سازمان به تذکرات و پیگیری های سازمان میراث فرهنگی و همچنین تجاوز به حریم روستای قلعه نو، از سازمان نوسازی و تجهیز مدارس شکایت کرده‌ایم.

عارف حقی با بیان اینکه این مدرسه تنها ۱۴ کلاس دارد، تصریح کرد: لزومی نداشت که سازمان نوسازی مدارس یک مدرسه ۱۴ کلاسه را در سه طبقه احداث کند بلکه‌ می‌توانست با الگوگیری از نحوه معماری روستا این مدرسه را متناسب با فضا بسازد.

وی با اعلام اینکه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به حفظ اصول معماری سنتی و منطقه ای بی توجهی می‌کند، تاکید کرد: سازمان نوسازی و تجهیز مدارس بدون توجه به فضا، این فرم از ساخت مدرسه را در سطح استان اجرا می‌کند، بنابراین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به مراجع قانونی شکایت کرده است تا از این آسیب جلوگیری شود.

روستای قلعه نو یکی از روستاهای زیبای سیستان و بلوچستان است که بخش‌های اصلی آن هنوز بافت تاریخی خود را حفظ کرده‌اند، این روستای تاریخی آثار متعددی از دوره ساسانی تا دوران اسلامی را در بر دارد.