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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد در گفت و گو با مهر

ظرفيت توليد فولاد در برنامه چهارم به 25 ميليون تن مي رسد

با تصويب طرح جامع فولاد و اعتبارات آن، پيش بيني مي شود ظرفيت توليد فولاد كشور در برنامه چهارم به 20 تا 25 ميليون تن برسد.

قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه شركت ملي فولاد ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به برنامه افزايش ظرفيت فولاد  گفت: ظرفيت توليد فولاد در سالجاري  بين 5/9 تا10ميليون تن است كه براي رسيدن به ظرفيت 12 ميليون و570 هزار تن مراحل LC را طي مي كند.

عيار بهمن رضايي افزود: همچنين مذاكرات براي رسيدن به برنامه 14 ميليون و700 هزار تن فولاد در يكي دو سال آينده ادامه دارد.

وي تصريح كرد: براي توليد محصولات انرژي بر از جمله فولاد مذاكراتي با وزراي نفت و صنايع و معادن انجام شده كه در مرحله نخست براي توليد سه ميليون تن آهن اسفنجي با كمك وزارت سرمايه گذاري مي كنيم.

وي درباره ميزان توليد در سالجاري گفت: امسال حدود هشت ميليون و 500 هزار تن فولاد خام و حدود 9 ميليون و 102 هزار تن محصولات نورد شده توليد خواهد شد.

رضايي ميزان صادرات محصول نهايي فولاد را در سال گذشته حدود 800 هزار تن و فولاد خام را850 هزار تن ذكر كرد و افزود: امسال ظرفيت توليد فولاد كشور حدود 10 ميليون تن است. 

کد مطلب 82500

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