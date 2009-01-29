مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

راهنمای پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی

روحانی: بی توجهی به نظرات مردم، استبداد می آورد

وزیر کار خبر داد: کاهش بودجه اشتغال در سال 88



اعتماد:

افزایش حقوق کارمندان و حذف یارانه بنزین

در پی اخراج از محل کار به سبب وضع بد اقتصادی؛ پدر آمریکایی خود، همسر و پنج فرزندش را کشت

مرگ جان آپدایک نویسنده معاصر آمریکایی

اعتماد ملی:

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری: یارانه واردات بنزین صفر شد

سرلشکر فیروزآبادی: مطمئن باشید در انتخابات دخالت نخواهم کرد

پیش بینی شرایط نگران کننده با افزایش آمار خودکشی

ابرار:

احمدی نژاد: ایران از تغییر اساسی رفتار آمریکا استقبال می کند

عماد افروغ: اصولگرایی با اصول تعریف می شود نه با اصولگرا

لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون انرژی رد شد

اسرار:

رئیس جمهور: از تغییر سیاست آمریکا استقبال می کنیم

سید حسن خمینی: مردم به صحنه نیایند جامعه شکست می خورد

سید محمد خاتمی: میر حسین بیشترین ظرفیت رای آوری را دارد



ابتکار:

واکنش احمدی نژاد به سخنان اوباما؛ استقبال می کنیم

آیت الله سبحانی: مسائل فقهی از صلاحیت مجلس بیرون است

مشاجره شیخ و سردار؛ کروبی: سخنان شما دخالت در انتخابات است

فیروزآبادی: در انتخابات دخالت نمی کنم

اطلاعات:

رئیس جمهور در کرمانشاه: تغییرات "اوباما" اساسی باشد استقبال می کنیم

موفقیت دانشگاه تبریز در ابداع روشی برای تشخیص بافت های سرطانی

دکتر خاتمی: ترجیح می دهم نیایم

ایران:

دکتر احمدی نژاد در اجتماع با شکوه مردم کرمانشاه در پاسخ به اظهارات اوباما مطرح کرد؛ استقبال ایران مشروط به تغییرات بنیادین

افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق کارمندان

ایرلند: اروپا سفرای اسرائیل را اخراج کند



تفاهم:

زمان سقوط سلطان؛ چرا ایران از "ناباکو" بهره ای نمی برد؟

کمربند نجات استقلال و پرسپولیس با پول خصوصی بسته می شود

بانک ملت بزرگترین بانک خصوصی می شود... اگر واگذار شود!

جام جم:

احمدی نژاد: آمریکا با عذرخواهی از ایران گذشته را جبران کند

اوباما؛ از حرف تا عمل

ملاقات خواهران گم شده پس از 40 سال



جمهوری اسلامی:

مجلس: دولت در روابط با کشورهای حامی گروه های تروریستی تجدید نظر کند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش قرآن، انسان و پرسش؛ باید اجازه داد تا سئوالات مردم مطرح و خط قرمز در آنها وجود نداشته باشد

رئیس جمهور در اجتماع مردم کرمانشاه: دولت آمریکا برای ایجاد تغییر باید از ملت ایران عذرخواهی کند





جوان:

احمدی نژاد به سخنان اخیر اوباما پاسخ داد

هشت شرط ایران برای دولت جدید آمریکا

خشم آمریکا از نفوذ ایران در آمریکا لاتین



حیات نو:

خاتمی با قدردانی از حامیان خود تاکید کرد: موسوی بیشترین ظرفیت کسب رای مردم را دارد

واکنش احمدی نژاد به اظهارات اوباما: تغییر اساسی در سیاست آمریکا رخ دهد، استقبال می کنیم

هاشمی رفسنجانی: باید اجازه داد مردم سئوال هایشان را مطرح کنند

خبر:

استقبال گرم مردم کرمانشاه از رئیس جمهور در سرمای زمستان

22 طرح بزرگ صنعتی در کرمانشاه اجرا می شود

هیلاری کلینتون: جهان با رفتن بوش نفس راحتی می کشد

شرجی تایلند بلای جان تیم ملی

خورشید:

صندوق تعاون به کمک بانک های عامل آمد

19 میلیون تومان تسهیلات برای مسکن مهر

رئیس سازمان نوسازی مدارس: کانکس ها جای مدارس کپری را می گیرند



دنیای اقتصاد:

احمدی نژاد موضع ایران را گفت

نخستین واکنش به حرف های اوباما

خاتمی: ترجیح من این است که نیایم



سیاست روز:

کارشناسان در گفتگو با سیاست روز مطرح کردند؛ پیش شرط های اوباما برای مذاکرات بدون پیش شرط

بحران گازی در اروپا جنبش گازی در ایران

مقاومت: پاسخ سهمگینی در انتظار متجاوزان خواهد بود

سرمایه:

فیروزآبادی: در انتخابات دخالت نمی کنم

پاسخ احمدی نژاد به اوباما: از تغییر اساسی در سیاست آمریکا استقبال می کنیم

اوباما نامه تبریک سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ارسال می کند

صدای عدالت:

حسن روحانی: اگر حواسمان جمع نباشد به استبداد باز می گردیم

آیت الله هاشمی رفسنجانی: زبان مردم را نبندید

پاسخ احمدی نژاد به سخنان اوباما: اگر تغییرجدی باشد استقبال می کنیم

رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه: تغییر اساسی در سیاست آمریکا رخ دهد، استقبال می کنیم

زمان توافق بزرگ واشنگتن - تهران "اوباما" در قبال ایران از طرح "نیکسون" الگو بگیرد

صهیونیست ها 3 بار دیگر نقض آتش بس کردند



کارو کارگر:

رفسنجانی در همایش قرآن - انسان، پرسش: هیچ خط قرمزی برای سئوال کردن وجود ندارد

رئیس جمهور در جمع مردم کرمانشاه: ایران از تغییر حقیقی در سیاست های آمریکا استقبال می کند

وزیر کار خبر داد: اصلاح قانون بازنشستگی مشاغل سخت



کیهان:

اعتراف وزارت دفاع آمریکا؛ پنتاگون: اسرائیل دروغ می گوید حماس جنگ غزه را برد

استقبال گرم در هوای سرد کرمانشاه

محمد البرادعی: دیگر با بی بی سی مصاحبه نمی کنم

وطن امروز:

افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق کارمندان

هراس گیتس از نفوذ ایران در حیاط خلوت آمریکا

دایی پس از توقف ایران برابر تایلند: خوشحالم و راضی!





همشهری:

رئیس جمهوری در جمع مردم استان کرمانشاه: ایران از تغییر رفتار بنیادین آمریکا استقبال می کند

شهردار تهران در پاسخ به خبرنگاران: نشست های عالی، نتیجه ای برای ترافیک شهر نداشت

جزئیات افزایش محدوده طرح زوج و فرد

هدف و اقتصاد:

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور: افزایش 30 درصدی حقوق کارمندان

یارانه واردات بنزین صفر شد

رئیس جمهور: دولت آمریکا باید از ملت ایران عذرخواهی کند

افزایش محدوده طرح زوج و فرد