پنج هزار مدرسه در کشور به شبکه ایتنرت متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید شمس الدین بربرودی شامگاه روز گذشته در افتتاح 490 پروژه مخابراتی در استان مرکزی با اشاره به اینکه اتصال به شبکه اینتریت در راستای گسترش دولت الکترونیک، زیر ساخت توسعه و رشد ملی را فراهم می کند افزود: یکی از دستاوردهای مهم دولت نهم توسعه شبکه اینترت در مدارس است.

وی با اشاره به عملکرد 30 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی افزود: تعداد تلفنهای ثابت در سال 57 ،850 هزار شماره بوده است که در آذر ماه 87 به 24 میلیون رسیده است.

وی تعداد روستاهای دارای ارتباط را در سال پیروزی انقلاب 312 هزار روستا عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم در سال جاری به 83 هزار و 845 روستا رسیده است که رشدی معادل 8 هزار و 411 درصد دارد.

بربرودی با اشاره به دفاتر ای.سی .تی روستایی خاطر نشان کرد: سال سی سال گذشته از این دفاتر بی بهره بودیم اما هم اکنون 7 هزار و 347 روستا دایر است.

وی گسترش سیستم تلفنهای همراه را از دستاوردهای دولت نهم عنوان کرد و گفت: هم اکنون 28 میلیون شماره تلفن همراه در کشور دایر است و تلاش می شود خدمات تلفن همراه از قبیل در اختیار گذاشتن شماره به صورت رایگان در سالهای آتی انجام شود.

490 طرح مخابراتی سطح استان مرکزی با اعتبار 432 میلیارد و 121 میلیون ریال بهره برداری شد.

