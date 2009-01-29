فعالیت آژانس همکاری بین المللی ژاپن در طرح مدیریت منابع آب گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسئول برنامه ریزی، آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن در ایران صبح پنجشنبه در نشست اعضای این دفتر در گرگان افزود: با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب در ایران و بنا به درخواست وزرات کشاورزی از جایگاه برای همکاری در زمینه مدیریت منابع آب در گلستان، دولت ژاپن همکاری خودرا با این وزراتخانه در پروژه استقرار نظام مشارکتی منابع آب گلستان آغاز کرد.

محمد علی اکبریان افزود: طرحهای مطالعاتی این پروژه طی سالهای گذشته به اتمام رسیده و عملیات اجرایی آن از امروز آغاز شد که باید در مدت پنج سال به پایان رسد.

وی اظهار داشت: این آژانس بازوی اجرایی دولت ژاپن در اعظای کمکهای رسمی توسعه به کشورهای مختلف جهان است.

به گفته اکبریان، اکنون این آژانس در زمینه های کشاورزی، انرژی مدیریت منابع آب، مدیریت بحران و محیط زیست با جمهوری اسلامی ایران همکاری دارد.

استان گلستان با داشتن بیش از 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.



