فيلم " سفر " به كارگرداني عليرضا سبزواري آماده پخش شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، فيلم سينمايي "سفر" به كارگرداني عليرضا سبزواري با روايت داستاني پرتعليق شرايط ايرانيان دور مانده از وطن را روايت مي كند كه براي انجام امور مختلف شخصي به ايران سفر مي كنند.

شيدايي دانشجوي رشته پزشكي به دعوت خانم ايزدي به ايران مي آيد تا ارثي كه از شخص نامعلومي به وي رسيده را دريافت كند . غافل از اينكه يك بازي پيچيده در انتظار اوست . ورود شيدايي به ايران آغاز حوادث و ماجراهايي غير قابل پيش بيني را به همراه دارد .

عليرضا سبزواري كه با اين فيلم نخستين تجربه كارگرداني يك فيلم بلند را از سر گذرانده است پيش از اين به عنوان دستيار كارگردان شناخته مي شد .

در اين فيلم كه نويسندگي آن را نيز عليرضا سبزواري انجام داده است حميد رضا پگاه، نگين صدق گويا، الهام حميدي، يوسف مراديان، مهدي فقيه، عباس اميري، عليرضا كمالي نژاد، عليرضا حيدري و عظيم مشهدي به بازي مي پردازند. تدوين فيلم به وسيله مهرداد خوشبخت انجام شده و طراحي صحنه و لباس و گريم را نويد فرحمرزي انجام داده است.

مسعود صباح فيلمنامه نويس نام آشناي كشورمان نيز به عنوان مشاور فيلمنامه در اين گروه حضور دارد .

فيلم "سفر " كه براي پخش در عصر جمعه توليد شده است به زودي از شبكه اول سيما به روي آنتن مي رود .



کد مطلب 82503