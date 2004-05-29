شايد درجام اوماخانوف كشتي بگيرم

ملي پوش وزن -60 كيلوگرم كشتي آزاد ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: براساس تصميم كميته فني وكادرفني تيم ملي كشتي تا المپيك آتن درمسابقه اي شركت نخواهم كرد، ولي اگرلازم شود با صلاح ديد آقاي برزگر به ميدان خواهم رفت.

مصطفي جوكاردرمورد وضعيت تمرينات وآمادگي خود گفت: پس از مسابقات انتخابي تيم ملي كشتي آزاد چند وقتي به استراحت پرداختن وپس ازتجديد قوا تمرينات سنگين خود را ازامروز دراردوي تيم ملي كشتي آزاد پيگيري خواهم كرد.

وي منصوربرزگررا يكي ازبهترين مربيان وتئورسينهاي كشتي دانست وگفت: به عقيده من چكيده كشتي ايران ازنظرمربيگري در كادرفني تيم ملي حاضرند وبرنامه هاي خوبي براي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد دارند، اميدوارم با توجه به اين شرايط تيم ملي كشتي آزاد به شرايط آرماني پيش ازالمپيك آتن برسد.

مصطفي جوكاردرپايان بااشاره به شركت خود درجام اوماخانوف روسيه بعنوان تماشاگرگفت: بايد برنامه هاي خودم را روي حريفانم متمركزكنم ودرفاصله باقيمانده تا المپيك به رفع نقاط بپردازم، خوشبختانه حضوردرجام جهاني ومسابقات انتخابي تيم ملي باعث شد تا ازوضعيت آمادگي وشرايط مسابقه اي خودم وهمچنين نقاط ضعف وقوت آگاه شوم وبتوانم روي آنها كاركنم.