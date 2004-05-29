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۹ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۱۲

استاد زلزله شناسي دانشگاه تهران در گفتگو با "مهر" :

تهراني ها بايد هر لحظه آمادگي وقوع زلزله را داشته باشند

استاد زلزله شناسي دانشگاه تهران گفت: با توجه به شرايط و يژه اي كه تهران دارد ، مردم بايد در تمام لحظات آمادگي لازم را براي رو برو شدن با زلزله داشته باشند.

دكتر بهرام عكاشه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: مردم بايد طي برنامه هاي از پيش تعيين شده كه ستاد حوادث غير مترقبه كشور بايد تدوين كند ، عمل نمايند در صورتيكه اين ستاد در ايران وجود ندارد.

وي افزود: در كشور ما هنوز ستادي به معناي آن چيزي كه در كشور هاي ديگرمانند ژاپن براي رويارويي ، پيشگيري ودستورالعمل براي حوادث غير مترقبه زلزله ، سيل و.. وجود دارد، شكل نگرفته است ، چنانچه ستادي طبق برنامه هاي بين المللي داشته باشيم ، در آن صورت مردم مي دانند درشرايط اضطراري چه كاري بايد انجام دهند.

وي خاطر نشان كرد: استان تهران بدليل شرايطي كه دارد منطقه اي زلزله خيز است وبا توجه به جمعيت زياد آن ، هر لحظه احتمال وقوع زلزله مردم را تهديد مي كند بنابراين بايد تمام افراد هميشه در حالت آماده باش به سر ببرند و يكسري دستورالعملهاي ابتدايي مانند دور شدن از پنجره ، رفتن به فضاي باز مانند حياط ويا پشت بام براي طبقات بالا ، جاگرفتن زير ستون در هنگام وقوع زلزله ، رعايت كنند.

اين استاد زلزله شناسي تاكيد كرد: مردم مي توانند در خانه بمانند اما آگاه باشند كه اين خطر در كمين آنهاست .

عكاشه گفت: عمق زلزله رخ داده 35 كيلومتر و در سطح وسيعي بود كه باعث شد خسارت كمي به بار آورد وهمچنين  شدت و بزرگي زلزله براساس آن چيزي كه شبكه هاي جهاني محاسبه كردند،  3/6 ريشتر بود اما در ايران مقدار آن  كمتر اعلام شده است.

کد مطلب 82507

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