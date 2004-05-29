تهراني ها بايد هر لحظه آمادگي وقوع زلزله را داشته باشند

دكتر بهرام عكاشه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: مردم بايد طي برنامه هاي از پيش تعيين شده كه ستاد حوادث غير مترقبه كشور بايد تدوين كند ، عمل نمايند در صورتيكه اين ستاد در ايران وجود ندارد.

وي افزود: در كشور ما هنوز ستادي به معناي آن چيزي كه در كشور هاي ديگرمانند ژاپن براي رويارويي ، پيشگيري ودستورالعمل براي حوادث غير مترقبه زلزله ، سيل و.. وجود دارد، شكل نگرفته است ، چنانچه ستادي طبق برنامه هاي بين المللي داشته باشيم ، در آن صورت مردم مي دانند درشرايط اضطراري چه كاري بايد انجام دهند.

وي خاطر نشان كرد: استان تهران بدليل شرايطي كه دارد منطقه اي زلزله خيز است وبا توجه به جمعيت زياد آن ، هر لحظه احتمال وقوع زلزله مردم را تهديد مي كند بنابراين بايد تمام افراد هميشه در حالت آماده باش به سر ببرند و يكسري دستورالعملهاي ابتدايي مانند دور شدن از پنجره ، رفتن به فضاي باز مانند حياط ويا پشت بام براي طبقات بالا ، جاگرفتن زير ستون در هنگام وقوع زلزله ، رعايت كنند.

اين استاد زلزله شناسي تاكيد كرد: مردم مي توانند در خانه بمانند اما آگاه باشند كه اين خطر در كمين آنهاست .

عكاشه گفت: عمق زلزله رخ داده 35 كيلومتر و در سطح وسيعي بود كه باعث شد خسارت كمي به بار آورد وهمچنين شدت و بزرگي زلزله براساس آن چيزي كه شبكه هاي جهاني محاسبه كردند، 3/6 ريشتر بود اما در ايران مقدار آن كمتر اعلام شده است.