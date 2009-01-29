مجوز شکار پرندگان وحشی در خراسان رضوی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمد مهدی توکلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست کاشمر افزود: هر گونه شکار، صید و زنده گیری کلیه پرندگان وحشی اعم از آبزی و خشکی زی در کلیه مناطق استان خراسان رضوی ممنوع است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشمر گفت: پروانه های صادر شده برای شکار این پرندگان نیز تا اطلاع ثانوی فاقد اعتبار است.

توکلی با بیان اینکه از کلیه شهروندان در خواست می شود تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را گزارش دهند گفت: این تصمیم پیرو بخشنامه 24 آذرماه سازمان محیط زیست اتخاذ شده است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کاشمر با اشاره به افزایش آلودگی هوا در مدت اخیر خاطر نشان کرد: ادامه تردد خودروها و موتور سیکلت های دود زا در سطح شهر، آتش زدن برگ درختان و زباله ها، استفاده غیر اصولی از سوخت های فسیلی در کوره های آجرپزی از عوامل آلودکننده هوای کاشمر است که ضرورت کنترل و رسیدگی به عوامل آلودگی هوا را ایجاب می کند.