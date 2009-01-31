گذرگاه اعتیاد؛ همه مشکلات با "راه حل پلیسی" رفع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جمعه پس از اظهارات مهدی چمران رئیس شوراس شهر تهران که گفته بود: "رویم نمی شود بگویم که جمعه ها در منطقه بازار چه می گذرد." خبرنگار مهر به محل مورد اشاره چمران رفت و گزارش خود را منتشر کرد و حالا یکماه از بیان این جملات توسط رئیس شورای شهر می گذرد و من اینجا هستم. ساعت 11 صبح است. اینجا کوچه موسوی است. یکی از صدها کوچه ای که به بازار چند صد ساله تهران منتهی می شوند. همه چیز عادی است. کسبه مشغول کسب، کارگران مشغول کار، شلوغی بازار گواه زندگی است که در زیر پوست روزمرگی شهر همچنان جریان دارد.

تا از چهار راه مولوی به اینجا برسیم با ماموران پایگاه هفتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ آشنا شدیم. آنها شش نفرند و ما سه نفر. با همدیگر وارد بازار معروف به چهارسو می شویم. با اینکه نشانه ها همه درست است اما اثری از اعتیاد و بازار فروش مواد مخدر نیست. به "محله لرها " که می رسیم یاد نوشته های همکارم می افتم. حالا همانجا هستیم. محله ای که سوژه همکاران ما شده بود تا مسئولان را متوجه این نکته کنند که در پس همین بازار شلوغ و پر آب و رنگ، بازار دیگری هم هست که مطاعش نه زر و زیور آلات و پارچه یا لباس و فرش که جان آدمی زاد است و شیر مرغ .

زمان به سرعت می گذرد و اما خبری از سوژه نیست. انگار که سوژه ها آب شده اند و رفته اند زیر زمین. جرأت نداری به چشمهای ماموران همراهت نگاه کنی. می ترسی همان سئوالی که حالا ذهن تو را گرفتار کرده آنها را هم گرفتار کرده باشد. می ترسی یکدفعه و بی تعارف بپرسند: " پس کو آن همه معتادی که نوشته اید؟ " از چیزی که می ترسی سرت می آید. این را همیشه گفته اند. مثل همین حالا که سرهنگ نظری رئیس پایگاه مبارزه با مواد مخدر منطقه که همراه ما هست می گوید: در این منطقه امکان ندارد چنین چیزی وجود داشته باشد و به همین علت شما را آورده ایم تا شما از نزدیک خود شاهد باشید.

پس از عبور از محله معروف به محله لرها سرهنگ نظری می گوید اگر دنبال سوژه هستید دنبال من بیاید. وارد کوچه ای به نام سعدی می شویم. کوچه آنقدر ترسناک هست که دلت ناخواسته فرو ریزد. بوی بهبود از اوضاع کوچه شنیده نمی شد. خانه های تنگ و تاریک قدیمی که هنوز می شود از میان دالانهای نمور و تاریکشان صدای جیغ و فریاد کودکانه بچه هایی را شنید که در آنها بزرگ شده اند و حالا آنجا را رها کرده اند. اینجا اگر سالها پیش محل زندگی کودکانه پدران ما بود امروز تبدیل شده به انبار تاجرانی که نانشان روغنی تر از شام شب ما است.

جلوتر که می رویم به زمین خاکی می رسیم که قرار بوده فضای سبزی باشد. فضایی برای تفریح و شادی بچه ها و خانواده ها، جایی که البته فعلاً پاتوق معتادان است و اراذل و اوباش و در کف زمینش به جای سبزی و چمن سرنگ خونی هست و زباله های ناجور.

با دیدن سرنگها همکاران عکاس مشغول شدند و نگاه ما و قلم ما که می گفت اینجا همان جایی است که جوانان ما تفریحشان سرنگ است و رگ خشکیده و اندکی هروئین. کف به اصطلاح پارک پر بود از سرنگهایی که هر کدام به تنهایی می توانست خانواده ای را نابود کند. دیوارهای دوده گرفته اما نشانه بازیگوشی و شیطنت کودکان محله نیست. بلکه حکایت خماریهای به نشئگی رسیده جماعتی است که بیمارند و از جامعه گریخته.

حسن یکی از جوانان ورزشکار محله درباره وضعیت این خرابه می گوید: یکسال است که شهرداری منطقه اینجا را برای احداث فضای سبز خریداری کرده اما متاسفانه این مکان در حال حاضر تبدیل شده به محل تزریق مواد مخدر و روزانه تعداد زیادی از معتادان برای مصرف مواد مخدر به این مکان مراجعه می کنند. پرسیدم: شما تا کنون برای جمع آوری معتادان با پلیس تماس نگرفته اید؟ گفت: بیشتر از صد بار. هر دفعه هم پلیس آنها را جمع آوری می کند. اما یکساعت نمی شود که معتادان دوباره گوشه دیوار اینجا مشغول تزریق می شوند. فکر می کنم اگر شهرداری اینجا را به یک مکان ورزشی تبدیل کند جوانان محل و بچه ها حداقل در این پارک رفت و آمد می کنند تا اینکه هفته ای یکبار شهرداری مجبور باشد جنازه معتادان را جمع کند.

سرهنگ نظری در حالی که مراقب است سوزن سرنگهای خون آلود روی زمین انباشته به پایش فرو نرود می گوید: دیدید همه کارها با پلیس بازی حل نمی شه؟ تا کی ما معتادان را جمع کنیم و دوباره آنها کار خودشان را بکنند. باید ریشه ها را خشکاند.

همینطور که با سرهنگ نظری حرف می زنیم مردم محله متوجه حضورمان می شوند و حالا آنها راهنمای ما شده اند و هر کدام آدرسی اختصاصی می دهد.

- از این طرف بریم بهتر است.

- نه با من بیایید.

- بیایید کوچه ما را ببینید چه خبر است.

تو گویی وارد دنیای دیگری شده ایم. دنیایی که در و دیوارهایش ترسناکند و واقعی. اینجا نه خبری از حرفهای قشنگ است و نه تلاشی برای پنهان کردن واقعیتهای تلخی که در رگهای ناپیدای یک شهر جریان دارد. مگر امکان دارد در شهری که وزارت بهداشت مدعی است که به اندازه روزهای یکسال خورشیدی مرکز ترک اعتیاد ایجاد کرده و پلیس هم طرح مبارزه با مواد فروشان را به اجرا گذاشته و سازمان بهزیستی اورژانس اجتماعی را راه اندازی کرده است تو با این دنیای ناشناخته و زشت روبرو شوی؟

طبق معمول همیشه آمارها در سرت شروع به رژه رفتن می کنند. یادت می افتد که اهل سرزمینی هستی که برای محافظتش از شر اعتیاد بودجه ای 103 میلیاردی برای حفر 350 کیلومتر کانال، 114 کیلومتر دیوار بتونی و 800 کیلومتر سیم خاردار در مرزهای شرقی اش خرج شده است و اینجاست که لشکر سئوالهای همیشه بی جواب دوره ات می کنند. پس آن همه بودجه به چه کار آمده که در مرکزی ترین محله پایتخت مملکت مردم محله هر کدام دستت را بگیرند و تو را برای نشان دادن سرنگهای معتادان به این سو و آن سو بکشانند؟

و تو نمی دانی چرا ناخودآگاه یاد لحظاتی می افتی که حرفهای قشنگ و آمارهای قاطع و برنده مسئولان را می نوشتی؟ و نمی دانی چرا حالت ناگهان دگرگون شده است ؟ به قلمت فکر می کنی که چه مشتاقانه آمارها را می نوشت. به قدمهایت که چه بی صبرانه برای رساندن خبر آن آمارها می دویدند و اشتیاقم برای انتشار خبر مبارزه جانانه ما با مواد مخدر .. . حالا واقعیت پیش چشمهایم چهره کریه خود را نشان می دهد. در همین کوچه پس کوچه ها. همین جا. میان سرنگهای زیر پا افتاده ای که هنوز خون آغشته شان گرم است.

البته کسی منکر زحمات و تلاش جان فشانانه نیروی انتظامی نیست. مگر همین دیروز نبود که خبر شهادت 12 نفر از ماموران جان بر کفش درمرزهای شرقی تائید شد؟ شهادت 2000 مامور پلیس در این راه گواه همه چیز هست. اما مگر فقط نیروی انتظامی بانی مقابله با مواد مخدر است؟ راستی بودجه آنها چقدر است؟ امکاناتشان چطور؟ کسی به فکر همین مامورانی که با ما آمده اند هست؟ اگر یکی از همین سرنگها آلوده در پایشان برود کسی دنبال حل مسئه بر می آید؟... بگذریم!

راهمان را ادامه می دهیم و به دالانی می رسیم که صاحبش ابتکار به خرج داده و برای جلوگیری از ورود معتادان به داخل آن از سگی را رها کرده است. با این همه همکاران عکاسم تا بفهمند سگی داخل دالان رها شده است کمی دیر شده است. چه آنها حالا دوربین به دست به هوای شکار عکسی تاریخی از خلوتگاه مواد فروشان وارد دالان شده اند. به 3 ثانیه نمی کشد که همگی با صدای پارس سگ به بیرون پرتاب می شوند.

عقربه ساعت از 12:30 عبور کرده و ما پس از گذر از چند کوچه و پس کوچه به فضای بازی می رسیم که قبلاً خانه خرابه ای بود که شهرداری برای جلوگیری از تجمع معتادان آن را تخریب کرده و زمینش را هم آسفالت کرده است. اینجا هم دو عکاس همراهمان جلودار شده اند و این بار سوژه شان سه معتادی است که در حال تزریق و اوج گرفتن در ابرهای " هپروت " هستند. آنقدر که حتی متوجه صدای چق و چق دوربینهای آنها نمی شوند. کسی چه می داند؟ شاید با همین عکسها همکار عکاس من نفر اول جشنواره ها شود. جشنواره هایی که قرار است برای بهتر زیستن ما باشد.

کسی چه می داند؟ شاید همان لحظه ای که همکار من با لبخند لوح تقدیرش را می گیرد معتاد دیگری در همین جا و همین محله سرنگ دیگری را در آخرین رگ خشکیده خود فرو کند و تماشاچیان کف زنان همکار مرا تشویق کنند و اثر گرانبهایش بستایند که عجب عکسی؟ آیا در آن لحظه کسی از خودش درباره سرنوشت سوژه خواهد پرسید؟ درباره خانواده اش؟ دخترش؟ مادرش؟ همسرش؟

معتاد گزارش ما دمق از ناتمام ماندن فرآیند تزریقش از جا می پرد. اسمش بهمن است. شغلش برقکار است و سه سال است که آلوده شده. خودش می گوید از حشیش شروع کرده و تریاک را هم رد کرده وحال به کراک رسیده.

- بهمن! روزی چقدر پول خرج اعتیادت می کنی؟

- روزی دو هزار تومان

- تا حالا ترک کردی؟

- همین یکماه پیش بود اما آقا من بدبختم چه کار کنم گرفتار شدم.

- می دونی این کراکی که می کشی از چی درست شده؟

- نه ولی بچه ها می گن از اسید چیچی وگل هروئین. برای سفت شدن کراک می گن خوبه.

- مواد از کی می خری؟

- از یه پسره. هر روز میاد تو کوچه پول و می گیره و میره ولی اگر بخواهید فردا بیاین نشونش می دم.

بهمن حرفهایش را با مواد فروشانی تمام می کند که در حمامی قدیمی مشغول فروش مواد مخدرند. می گوید: برو اونجا. واسه عکس گرفتن خوبه. چندتایی همیشه اونجا مشغولند.

با راهنمایی بهمن به کوچه ای معروف به " کدخدا " می رسیم. بهمن هم پیش رویمان است و راه حمام را نشان می دهد. حمام خرابه ای است بی درو پیکرکه تو را یاد موزه ها می اندازد. دالان اول را پشت سر می گذاریم و به دالان اصلی می رسیم. جایی که 10 نفری مشغولند. همه در حال مصرف. درست مثل فیلمهای قدیمی. تا ما را و ماموران همراهمان را می بینند نشئگی شان می پرد. هر چه دود کرده اند هوا می شود. همه زیر 35 سال سن دارند و کراک می کشند.

ماموران همراه مان شروع به بازرسی بدنی آنها می کنند و بسته های کراک ریزو درشت است که از لباسهایشان بیرون ریخته می شود... یکی از اهالی که از حضور ما باخبر شده است با طعنه می گوید: بالاخره آمدید!

حمام معروف است به کدخدا اما از خود کدخدا خبری نیست. یکی از اهالی می گوید: آقا خدا عمرتان دهد که آمدید اینجا شده پاتق هر چی مواد فروش که آرامش را از ما گرفته اند.

داری با مردم حرف می زنی که ماموران همراهمان دو نفر مواد فروش را دستگیر می کنند و در بازرسی بدنی از یکی 5 گرم کراک و از دیگری 20 بسته کراک کشف می کنند..

وقت رفتن است و آفتاب خسته و دودآلود نای ایستادن ندارد. ماموران همراهمان مواد فروشان را جمع کرده اند و باید برویم. یکی از اهالی می گوید صاحب حمام قصد تخریبش را داشته که به علت تاریخی بودن سازمان میراث فرهنگی اجازه آن را نداده اما کاری هم برای مرمت و بازسازی آن نمی کند و صاحب حمام هم در حمام را باز گذاشته تا این معتادان خودشان آنجا را تخریب کنند و حالا ما جورکش دعوای سازمان میراث فرهنگی و صاحب حمام شده ایم.

غروب شده و مردم همچنان آدرس مواد فروش و محل مصرف معتادان را می دهند. بازار هم دیگر از تب و تاب افتاده. گر چه بازار جان آدمی و شیر مرغ همچنان پر رونق است و پر مشتری! این را من نمی گویم عکسها می گویند و نجواهای مردمی که احاطه مان کرده اند. ما باید برویم تا گزارشمان را به خبرگزاری برسانیم و ماموران هم باید قطار معتادان و مواد فروشان دستگیر شده را ببرند و تحویل دهند. یکی از آنها انگار زیر لب می گوید تا کی می شود آنها را نگه داشت؟ ما که نمی توانیم آنها را اصلاح کنیم، می توانیم؟

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گزارش: علیرضا جلائیان

عکس: مجید عسگری پور