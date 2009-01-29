اجماع اصلاح طلبان بیشتر روی خاتمی است نه میر حسین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی در حاشیه هفتمین کنگره حزب مردم سالاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطمئنم که خاتمی و میرحسین موسوی به طور همزمان در انتخابات ریاست جمهوری دهم وارد نخواهند شد و بر سر این موضوع با یکدیگر توافق خواهند کرد، البته تصور بنده این است اصلاح طلبان اجماع بیشتری بر روی خاتمی دارند تا میرحسین و مردم هم منتظر اعلام تصمیم خاتمی هستند.

وی زمان اعلام تصمیم نهایی خاتمی و میر حسین موسوی و انتخاب و معرفی یکی از این دو به عنوان کاندیدای بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم را هفته آینده دانست و افزود: اطمینان دارم که شرایط تعدد کاندیداهای اصلاح طلب در سال 84 که منجر به انتخاب اجمدی نژاد شد، امسال پیش نخواهد آمد.

ابطحی در واکنش به سئوال خبرنگاری که گفت چند تن از وزرای دولت خاتمی از کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت خواهند کرد، گفت: این سخنان شایعه ای بیش نیست چرا که همه وزرای خاتمی در دولت اصلاحات به او وفادارند و در انتخابات ریاست جمهوری هم از او حمایت خواهند کرد.

معاون خاتمی در دولت اصلاحات وعضو مجمع روحانیون مبارز انتخابات ریاست جمهوری آینده را انتخاباتی دو قطبی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان خواند و خاطرنشان کرد: شرایط فعلی حاکی از آن است که اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو با قدرت بیشتری نسبت به اصولگرایان حضور خواهند یافت و به کاندیدای واحدی خواهند رسید.