27500 اثر تاریخی در خراسان رضوی مورد بازدید قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سرهنگ سعید صباحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان میراث فرهنگی استان افزود: استان خراسان رضوی دارای یک هزار و 226 آثار ثبتی است که بازدید از این آثار و صیانت از میراث فرهنگی از مهمترین رسالت های یگان حفاظت این سازمان است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: با پیگیری های شبانه روزی یگان حفاظت این سازمان ظرف 10 ماه اول سال جاری بالغ بر 27 هزار و500 مورد سرکشی و بازدید از آثار تاریخی ثبتی و غیرثبتی استان صورت گرفته است.

سرهنگ صباحی خاطرنشان کرد: از این تعداد 12 هزار و 643 مورد بازدید توسط یگان حفاظت شهرستان مشهد انجام شده که تنها در خرداد ماه 1380 مورد سرکشی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این زمینه شهرستان های نیشابور، گناباد، کاشمر و سبزوار به ترتیب بیشترین مراقبت و بازدید را از آثار ثبتی و غیرثبتی شهرستان داشتند.