مجيد صالحي با خوابگاه دختران بر پرده ظاهر مي شود

مجيد صالحي، در گفت و گو با خبرنگار سينمايي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب گفت: من در اين فيلم نقش خواستگار رويا ( باران كوثري ) را برعهده دارم. فيلم درباره دختري به نام رويا است كه در خارج از شهر مشغول تحصيل است. به همين خاطر او مجبور است در يك خوابگاه دخترانه ساكن شود. مخالفت هاي خانواده رويا با اين مساله باعث ايجاد مشكلاتي براي دختر مي شود. در اين ميان آشنايي و نامزدي رويا با پسري كه نقش اورا من برعهده دارم ماجراهايي به دنبال دارد .

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: ساخت اين فيلم حدود سه ماه به طول انجاميد و اواخر بهمن ماه سال گذشته فيلمبرداري آن به اتمام رسيد. اين فيلم سينمايي در ژانر اجتماعي ساخته شده است و به طرح يك مساله فراگير جامعه در زمينه تحصيل دختران مي پردازد. در مجموع اين فيلم از حال و هواي شاد و پرتحركي برخوردار است. متن فيلم سينمايي "خوابگاه دختران" به وسيله ايرج طهماسب به نگارش درآمده است و به جز باران كوثري ، بازيگراني چون صادقي صفايي، نگار جواهريان و خسرو احمديدر اين فيلم حضور دارند .

شايان ذكر است در حال حاضر مجموعه تلويزيوني طنز " آشتي كنان" نيز به كارگرداني مجيد صالحي از شبكه پنج سيما در حال پخش است.

فيلم سينمايي "خوابگاه دختران" به كارگرداني محمد حسين لطيفي توسط محمد رضا دلپاك صداگذاري مي شود .

محمد حسين لطيفي پيش از اين فيلم سينمايي " دختر ايروني " را بر پرده سينماها داشت . اين فيلم نگاهي طنز به مساله ازدواج دختران در جامعه امروز و مساله خواستگاري داشت. " دختر ايروني " از جمله فيلم هاي پر فروش سال 1382 به شمار مي رود.



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