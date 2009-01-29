رمز بقای انقلاب حفظ و تقویت ارزشهای الهی و انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام احمد رضائیان پیش از ظهر امروز در همایش ائمه جماعات مساجد استان مرکزی با اشاره به اینکه روحانیت نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند، افزود: هم اکنون نیز روحانیون در جهت پیشرفت انقلاب اسلامی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: مساجد با ارزش ترین مکان ها برای اتحاد و همبستگی مسلمانان است که برای احیای کارکرد مساجد به عنوان مهم ترین سنگر انقلاب اسلامی همه باید تلاش کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه اداره مساجد باید تحت نظر نماینده ولی فقیه در استانها انجام شود، خاطر نشان کرد: نقش محوری امام جماعت در مدیریت مسجد، تاثیر مستقیم و بسزایی در رشد کمی و کیفی فعالیت های مسجد دارد.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به مساجد و نقش های متعدد آن اظهار داشت: مساجد در حال حاضر می تواند در عمق بخشیدن به فرهنگ و ارزشهای اسلامی و نهادینه کردن آن در نزد مردم نقش مهمی ایفا نماید.

وی با بیان اینکه این گردهمایی در راستای حمایت از ائمه جماعات مساجد شهری و روستایی برگزار شده است، اضافه کرد: در طول تاریخ اسلام مساجد جایگاه مهمی در ترویج و نشر معارف الهی داشته که تقویت این جایگاه و استمرار نقش آن حمایت و پشیباتی بیش از پیش را می طلبد.

حجت الاسلام رضائیان هدف از اجرای این همایش را اعتلا بخشیدن به جایگاه مسجد در فعالیتهای فرهنگی و هنری، تقویت ائمه جماعات مساجد در جهت مقابله با شبهات و پاسخگویی به نیازهای مخاطبین، فعال سازی مساجد نیمه فعال و غیر فعال، فراهم نمودن زمینه مطلوب برای تقویت حضور نوجوانان و جوانان در مساجد دانست.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه حکومت اسلامی ایران در کنار روحانیت شکل گرفته است، گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری الگوی موفقی از مدل حکومت دینی را به جهان عرضه کرده است.

علی اکبر شعبانی فرد جوانان را آسیب پذیرترین قشر در جامعه خواند و افزود: در این راستا روحانیون باید مراقب باشند تا دشمنان ایران و اسلام نتوانند آسیبی به این سرمایه های انقلاب وارد کنند و تا زمانی که حوزه های علمیه، روحانیت و مرجعیت ایران اسلامی و دنیا وجود دارند همه توطئه های دشمن محکوم به شکست خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک انقلاب اسلامی را انقلابی فرهنگی خواند و گفت: برای حفاظت از ارزشهای انقلاب و دفاع از مرزهای فکری انقلاب اسلامی روحانیت همواره آماده است.

آیت الله احمد مسحنی گرکانی افزود: مساجد به عنوان سنگرهای اصلی و مستحکم پیروزی انقلاب اسلامی است که همه برای رفع مشکلات این اماکن الهی باید از هیچ تلاشی دریغ نکنند و برای رونق بیشتر مساجد، متولی خاصی مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: امام جماعت اصلی ترین رکن مسجد است و هیات امنا بدون نظر امام جماعت نباید هیچ تصمیمی بگیرند.