تولید کتاب به معنای واقعی آن کم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری رییس کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی رییس جمهور عصر دیروز در نشست مسئولین نمایشگاه یاد یار مهربان با ناشران، گفت: ما به عنوان خادمین فرهنگ در حال تلاش هستیم تا فرصتهای مناسبی را به وجود بیاوریم که کتاب خریداری شود و در کتابخانه ها جا بگیرد و رسانه ها هم به تبلیغ کتاب و ترویج مطالعه بپردازند.

وی تلاش جمعی اهالی فرهنگ، رسانه ها، وزارت ارشاد و سایر ارگانها را باعث افزایش شمارگان کتاب در کشور دانست و افزود : هر چه این شمارگان افزایش یابد مسئولیت ما در تولید محتوا نیز بیشتر می شود اما کتابهای ما باید بتواند جامعه را یک قدم به جلو ببرد و برخی بداخلاقی ها را در جامعه کاهش بدهد.

اشعری خاطر نشان کرد: متاسفانه درحال حاضر شاهد افزایش کپی برداری برخی از کتابهای دیگران هستیم و همانطور که کتاب جامعه را به سمت تزکیه و اخلاق پیش می برد باید در درون خود هم به پالایش بپردازد و هر مقداری که تیراژ کتاب بالاتر می شود باید شخصیت کتاب هم در جامعه اثر گذارتر باشد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: یار مهربان باید با صفا و صمیمانه با مخاطب خود برخورد کند، متاسفانه آمارها الان به گونه ای است که تولید کتاب به معنای واقعی آن کم شده و بیشتر کپی برداری است که این موضوع به فرهنگ ما آسیب می زند. کتاب خوب کتابی است که محتوای فکر نویسنده خود باشد و نه بازنویسی اندیشه های کسی که قبلا موضوعی را در کتاب دیگری مطرح کرده است.

اشعری توجه به موضوع کیفیت محتوا در انتشار کتاب را مهم دانست و افزود : نباید تصور اینکه به هر حال پس از انتشار کتاب دستگاه های دولتی هستند که در نهایت و به واسطه دلسوزی هایی که برای حوزه فرهنگ ملت و کشور دارند کتابها را می خرند، فعالان نشر را به سمت انتشار کتاب صرفا برای کسب در آمد ببرد. هر کتابی که بیرون می آید باید پشتوانه فرهنگی ما را نشان دهد و خلاء فرهنگی ای را نیز پر کند.

اشعری سپس به بیان آمار خرید بیش از 20 میلیارد تومان کتاب و اهدای آن به مدارس سراسر کشور و ویژگی های نمایشگاه یاد یار مهربان پرداخت و گفت: در گذشته اگر قرار بود به مدارس در مورد کتاب کمکی شود بدون نظر معلم یا دانش آموز بود ولی در این طرح هم کرامت معلمین و هم نیاز مخاطب در نظر گرفته می شود. بهترین مرجع برای انتخاب کتاب در مدارس، معلمین مدارس اند. ویژگی مهم دیگر این طرح خارج کردن انحصار خرید کتاب برای مدارس از تعداد معدودی ناشرخاص است .

اشعری هدف از برگزاری این نمایشگاه را تنها توزیع کتاب ندانست و افزود: ما قصد داریم در خلال این نمایشگاه رفتارها و ارزشهایی چون احترام به کرامت معلمین، ایجاد حق انتخاب برای جامعه فرهنگی و در نهایت رشد فرهنگی جامعه را دنبال کنیم .