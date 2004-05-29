گلباز : اگر آژانس تحت تاثير آمريكا تصميم گيري كند قاطعانه برخورد مي كنيم

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با اشاره به سخنان رييس جمهوري افزود: جمهوري اسلامي ايران با ارسال اظهار نامه اي هزار صفحه اي حسن نيت و همكاري گسترده خود را با آژانس نشان داده است و آژانس نيز بدون سياسي كاري و با ديد حقوقي و فني پرونده هسته اي ايران را مورد بررسي قرار داده و تصميم گيري نمايد .



وي افزود : جمهوري اسلامي ايران بايد اين نكته را به آژانس گوشزد نمايد كه اگر در بيانيه ها و قطعنامه هاي آژانس فشار آمريكا اعمال شود همانطوري كه رييس جمهوري گفتند ايران نيز تصميمات لازم را اتخاذ خواهد كرد.



گلباز با تاكيد برهمكاري هاي گسترده جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: جمهوري اسلامي ايران در چارچوب عضويت خود درNPT و براساس تعهد خود به مفاد اين پيمان به تعهدات خود عمل كرده است و حتي بطور داوطلبانه و بدون داوطلبانه پروتكل الحاقي را در چارچوب اعتمادسازي متقابل اجرا وغني سازي اورانيوم را داوطلبانه به تعليق در آورده است و اين نشان از صلح آميز بودن فعاليتهاي هسته اي ايران است .



وي تصريح كرد : آمريكا درصدد است كه با فشار خود بر آژانس تمامي سياستهاي خود را بر اين نهاد بين المللي ديكته نمايد اما اگر قرار باشد كه سياستهاي آمريكا در آژانس عليه ايران تصويب شود دليلي براي همكاري ايران با آژانس وجود ندارد.



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم تصريح كرد : آژانس اگر درصدد اعتمادسازي است بايد در قبال همكاري كامل ايران با حسن نيت برخورد كند و با برخورد فني وكارشناسانه و بدون جنجالهاي سياسي- تبليغي آمريكا پرونده هسته اي ايران را در مسير عادي خود قرار دهد .



گلباز با اشاره به اينكه آمريكا درقبال پرونده هسته اي ايران به دنبال بهانه است ، گفت : با همكاري و اعتمادسازي يك طرفه نمي توان به پرونده هسته اي ايران در آژانس رسيدگي كرد آژانس بايد در مقابل همكاري و اعتمادسازي جمهوري اسلامي ايران با پرونده ايران صادقانه برخورد نمايد .



وي با اشاره به سخنان ريچارد بوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : آمريكا تلاش مي كند تا ايران را به تخلف از قواعد آژانس بين المللي انرژي اتمي متهم كند و در اين راستا تلاش مي كند تا اعلام نمايد كه ايران مستحق برخورد قاطع است .



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در واكنش به ادعاي برخي ديپلمات هاي بي نام و نشان درخصوص پرونده هسته اي ايران گفت: هدف از عنوان كردن ديپلماتهاي بي نام و نشان جنجال آفريني و فرافكني است و در اين راستا تلاش مي شود تا پرونده هسته اي ايران در آژانس را به عنوان يك‌ چالش‌ خاص‌ و مشكل‌ سازبراي جامعه جهاني معرفي و ‌ شرايط نامناسبي‌ را بر ايران تحميل كنند .



وي با تاكيد براينكه مقامات جمهوري اسلامي ايران هيچگاه با زور و تحت فشار تصميم گيري نمي كند ، اظهار داشت : مسئولان جمهوري اسلامي ايران براساس آنچه منافع ملي كشور اقتضا كند تصميم گيري خواهند كرد و در اين راستا فشارهاي آمريكا نمي تواند ايران را در جامعه جهاني منزوي كند .



گلباز افزود: خوشبختانه در سفر اخير البرادعي به تهران صلح آميزبودن فعاليتهاي هسته اي كشورمان و همكاري كامل با آژانس مورد تاييد مجدد قرار گرفت و ايران اعلام آمادگي كرد درخصوص برنامه هاي صلح آميزهسته اي خود با آژانس و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي با اتخاذ يك موضع اصولي و نهايي همكاري لازم را انجام دهد .



وي فشارهاي آمريكا را رويكرد جديدي در سياست خارجي آمريكا ندانست و گفت : آمريكا از ابتداي پيروزي انقلاب به دنبال منزوي كردن و براندازي انقلاب اسلامي بوده است و قطعا بهانه گيري هاي آمريكا در باره ايران ادامه خواهد يافت وحتي با بسته شدن پرونده هسته اي ايران در آژانس باز اين فشارها پايان نمي يابد .



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم با انتقاد از برخورد دوگانه سازمانهاي بين المللي و بويژه آژانس بين المللي انرژي اتمي با كشورهاي دارنده تكنولوژي هسته اي گفت: دسترسي به اين تكنولوژي و استفاده صلح آميز از آن يك اصل و تعهد جهاني است و جمهوري اسلامي تاكنون نشان داده است كه در راستاي قوانين آژانس بين المللي عمل كرده و همواره براستفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد داشته است .