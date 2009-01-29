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۱۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

استاندار ایلام:

177 طرح عمرانی در ایلام در دهه فجر به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: میر محمد غراوی گفت: 177 طرح عمرانی در این استان در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر امروز در نشست خبری افزود: این طرحها شامل آموزشی، راهسازی، کشاورزی، صنعتی و... است و در اقصی نقاط استان ایلام به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: میزان اعتبار برای این تعداد طرح در استان ایلام یک هزار و 250 هزار میلیارد ریال است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از بهره برداری از این طرحها اشتغال زایی و توسعه استان ایلام است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغال 400 نفر در نقاط مختلف ایلام فراهم می شود.

غراوی یادآور شد: ویژه برنامه ستاد سیمرغ در استان ایلام تدوین شده است. 

کد مطلب 825150

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