177 طرح عمرانی در ایلام در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر امروز در نشست خبری افزود: این طرحها شامل آموزشی، راهسازی، کشاورزی، صنعتی و... است و در اقصی نقاط استان ایلام به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: میزان اعتبار برای این تعداد طرح در استان ایلام یک هزار و 250 هزار میلیارد ریال است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از بهره برداری از این طرحها اشتغال زایی و توسعه استان ایلام است، خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اشتغال 400 نفر در نقاط مختلف ایلام فراهم می شود.

غراوی یادآور شد: ویژه برنامه ستاد سیمرغ در استان ایلام تدوین شده است.