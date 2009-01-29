کشتار، ظلم و قتل اساس شکل گیری اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین رفیع بعد از ظهر پنجشنبه در همایش حقوقی حمایت از مردم مسلمان غزه در گرگان افزود: انتفاضه فلسطین زمانی شکل گرفت که فلسطینیها مایوس شدند که دولتها برای آنها کاری انجام دهند.

وی اظهار داشت: نبرد غزه نیز زمانی شکل گرفت که حماس در یک انتخابات دموکراتیک رای آورد و این مسئله موجب خشم اسرائیل شد.

وی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: انقلاب ایران نعمتی بزرگ برای منطقه خاورمیانه و جهان اسلام است که موجب تغییر نگرشها شد و پیروزی کنونی مردم غزه نیز از انقلاب ایران الگو گرفته است.

معاون آموزشی رئیس کل دادگستری گلستان نیز گفت: جنایت علیه بشریت در شکلهای مختلف قابل بررسی است و تاکنون 11 مورد جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری شناشایی شده است.

علی اکبر اسماعیلی افزود: پس از تشکیل اساسنامه دادگاه بین المللی و الحاق ایران به آن، کشورها مکلفند در قوانین داخلی، آرای قضات خود را در اجماع بین المللی صادر کنند.

وی بیان داشت: از این رو از نمایندگان و مسئولان و کمیته های حقوقی و قضایی درخواست می شود قوانینی را که در رسیدگی به این جرایم کمک می کند، تصویب کنند.

وی یادآورشد: باید مشخص شود برخی کشورهای که عضو این اساسنامه نیستند چگونه باید با آنها عمل شود.

اسماعیلی با اشاره به جنایات رژیم غاصب اسرائیل در غزه بیان داشت: روش اول بررسی این جنایات این است که باید پرونده جنایات به دادگاه بین المللی ارجاع شود و کشورها وظیفه دارند تا در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند تا جرائم بین المللی کاهش یابد.

وی افزود: صلاحیت دادگاههای بین المللی و جرم بین المللی مقید به زمان نست و هرزمانی می تواند اشخاص مرتکب جرم علیه بشریت را مجازات کند.

در پایان این همایش شرکت کنندگان با صدور قطنامه ای خواستار برخورد جامعه حقوقی جهان با جنایات رژیم اسرائیل شدند.