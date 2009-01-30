فعالیت نخستین شهردار مسلمان هلند مایه افتخار این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریلیجس اینتلیجنس، وتر بوس رهبر حزب کار در دیداری با اعضای حزب خود یادداشت تفاهم ادغام را که قرار است در ماه مارس به اعضا ارائه کند مورد بحث قرار داد و به مسئله انتخاب نخستین شهردار مسلمان هلند اشاره کرد.

وی گفت: مسئله داشتن یک شهردار مسلمان برای هلند مایه افتخار است. این مسئله در حزب کار به دنبال تغییر در سیاستهای حزب کار صورت گرفته است.

بوس اظهار داشت که اسلام همواره متعلق به هلند بوده و این تعلق باقی خواند ماند. وی همچنین در مقابل انتقادهای حزب لیفبار روتردام مبنی بر اینکه شهردار مسلمان دارای ملیت دوگانه است اظهار داشت که تابعیت دوگانه بخشی از جامعه هلند بوده و همواره باقی خواهد ماند.

احمد ابوطالب نخستین شهردار مسلمان هلند سیاستمدار عضو حزب کار نخستین شهرداری است که در هلند متولد نشده است، وی همچنین نخستین شهردار مسلمان در هلند محسوب می‌شود.

ابوطالب در مراکش متولد شده و در 14 سالگی به هلند مهاجرت کرده است. او پیشتر معاون وزیر امور اجتماعی بود و پیش از آن هم به عنوان عضو هیئت قانونگذاری آمستردام فعالیت می‌کرد.

"جاب کوهن" شهردار سابق آمستردام از حزب کار، ابوطالب را مورد تجلیل قرار داد و وی را فردی مستعد توصیف کرد.