وابستگی7 میلیون زیمبابوه ای به کمکهای بشردوستانه/ وبا بیش از 3 هزار قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ریچارد لی سخنگوی برنامه جهانی غذا در جنوب آفریقا روز پنجشنبه گفت: درکل، هفت میلیون نفر زیمبابوه ای به کمکهای بشردوستانه در ماههای مارس و فوریه نیازمند هستند.

وی افزود: این میزان حدود نصف جمعیت کل زیمبابوه است.

لی به خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی در ماههای گذشته بسیار وخیم شده و از پیش بینی های ما نیز فراتر رفته است.

برنامه جهانی غذا ارسال کمک های بشردوستانه برای حدود پنج میلیون زیمبابوه ای را پیش بینی کرده بود.

برپایه این گزارش، درگیریها و جنگ ها و همچنین بحران اقتصادی باعث از بین رفتن اکثر زمین های کشاورزی زیمبابوه شده است. در سال 2000 میلادی، جنگ داخلی در زیمبابوه چهار هزار کشاورز سفید پوست این کشور را ترک کردند.

ازسوی دیگر، بیماری وبا که از ماه اوت در زیمبابوه شیوع یافته، تاکنون جان سه هزار و 95 نفر را گرفته است.

سازمان بهداشت جهانی در این رابطه اعلام کرد 59 هزار زیمبابوه ای در ماههای اخیر به وبا مبتلا شده اند که از وخامت شدید وضعیت بشری در این کشور خبر می دهد.

براساس بیانیه این سازمان، وبا تحت کنترل قرار ندارد و در آینده نزدیک نیز تغییری بوجود نخواهد آمد. وبا که در اثر نوشیدن آب آلوده گسترش می یابد، با فرارسیدن فصل باران در اکثر نقاط کشور شیوع یافت.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، حدود 12 میلیون نفر از مردم زیمبابوه در معرض خطر ابتلا به وبا قرار دارند.

این درحالی است که وضعیت سیاسی زیمبابوه در پی اختلافات میان حزب مخالف و دولت حاکم ، باعث بی نظمی در کشور شده است که خود علتی برای عدم توجه به وضعیت بهداشتی ساکنان این کشور به شمار می رود.