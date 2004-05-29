به گزارش خبرگزاري" مهر" مسابقات ويلچرراني قهرماني جانبازان ومعلولين كشوربا حضور64 ورزشكاراز17استان وبمناسبت گراميداشت فتح خرمشهر، به مسافت پنج كيلومتردرشهرمقدس مشهد برگزارشد كه درپايان تيم تهران به مقام قهرماني دست يافت وتيمهاي خراسان واصفهان به ترتيب دوم وسوم شدند. همچنين درقسمت انفرادي قهرمانان به شرح ذيل مي باشند:

1- جبارچلسداوي ازخوزستان

2- حسين امن خاني ازتهران

3- حسين شريف زاده ازآذربايجان شرقي