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۱۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

سمینار آشنایی با مدیریت چینی در دانشگاه آزاد قزوین برگزار می شود

سمینار آشنایی با مدیریت چینی در دانشگاه آزاد قزوین برگزار می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: سمینار یک روزه بررسی مبانی تفکر استراتزیک چینی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین در سمینار استراتژیک چینی ضمن بررسی ارائه نگاهی جدید به مبانی تفکر چینی بینگ فا ( bing fa ) اصول اساسی موفقیت در یک نبرد جاری همه حانبه با استفاده از تفکر و متدولوژی بینگ فا تشریح می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین باتوجه به پدیده شگرف توسعه و سیطره اقتصادی چین و سایر کشورهای شرق آسیا در سراسر جهان در طول چند دهه گذشته و به منظور بررسی راز و رمز این موفقیت مبادرت به برگزاری این سمینار کرده است.

به گفته دکتر موسی خانی رئیس دانشکاه آزاد اسلامی قزوین ایران به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با کشورهای شرق آسیا به خصوص چین شباهت و نزدیکی های زیادی دارد که آشنایی مدیران اجرایی کشور با مدیریت و تفکرات استراتژیک شرقی می تواند راهگشای مشکلات رو در روی بسیاری از شرکتهای ایرانی و واحدهای تولیدی، صنعتی شود.

به گفته دکتر موسی خانی در این سمینار علمی دکتر حسینی محقق و مدرس آیین رزم و تفکر استراتژیک چین با همراهی دکتر عباسی متخصص مدیریت استراتژیک و پژوهشگر رویکردهای مدیریت شرقی در خصوص مبانی تفکر چینی سخنرانی می کنند.

سمینار مبانی استراتژیک چینی با همکاری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی روز سه شنبه 29 بهمن ماه جاری در محل این دانشگاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 825198

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