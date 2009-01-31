تصویر روز نجوم؛ تصاویری زیبا از سحابی رنگارنگ و بقایای یک ابرنواختر

به گزارش خبرگزاری مهر، سحابی "NGC 1579 رنگارنگ" که به سحابی معروف ترفاید شباهت فراوانی دارد در قسمت شمالی آسمان زمین قرار گرفته است. این سحابی در فاصله 2 هزار و 100 سال نوری و در میان صورت فلکی پروسئوس واقع شده است.

این سحابی از نظر رنگهای آبی و قرمز که به همراه رگه هایی از غبار تاریک در مرکز ابر کیهانی قرار گرفته اند به سحابی ترفاید شباهت دارند. در هر دو ابر کیهانی غبارها نور ستارگان را به گونه ای بازگشت می دهند که انعکاس آبی رنگی به وجود می آورد اما بر خلاف تریفاید نور قرمز رنگ موجود در NGC 1579 تحت تاثیر ابرهای درخشان گاز هیدروژن به وجود نیامده است.

این غبارهای درخشان قرمز فام ناشی از ستاره ای جوان است که به تنهایی به عنوان ساطع کننده ای قدرتمند خواص نور قرمز رنگ هیدروژن را از خود بروز می دهد.

سحابی NGC 1579

تصویر آخرین روز از اولین ماه سال نجوم به بقایای کم فروغ ابرنواختر Simeis 147 تعلق دارد که با نام علمی Sh2-240 نیز شناسایی می شود. این پدیده زیبا و رو به زوال با وسعت 150 سال نوری در صورت فلکی تاروث واقع شده است.

ابرنواختر Simeis 147

رگه های باریک رنگارنگی که در تصویر مشاهده می شوند ناشی از تابش اتم های هیدروژن، سولفور و اکسیژن بوده که با ترکیب با یکدیگر منطقه ای از گازهای درخشان و رنگارنگ را به وجود آورده اند.

سن بازمانده های این ابرنواختر به صورت تقریبی 40 هزار سال نوری تخمین زده شده و بازمانده ای از اولین انفجار بزرگ ستاره ای است. از عواقب این انفجار بزرگ علاوه بر به جا ماندن این ابرنواختر در حال گسترش، ستاره نوترونی در حال چرخشی است که از هسته ستاره اصلی خود به جا مانده است.