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۱۰ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

82 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان مینودشت و آق قلا پرداخت شد

82 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان مینودشت و آق قلا پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: حدود 82 میلیارد ریال غرامت خشکسالی به کشاورزان شهرستانهای مینودشت، گالیکش و آق قلا استان گلستان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد اسماعیل پارسایی رئیس بانک کشاورزی آق قلا عصر پنجشنبه در نشست مشتریان فعال این شعبه افزود: امسال 46 میلیارد و 600 میلیون ریال غرامت به 741 کشاورزان منطقه پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: همچنین با اجرای 448 طرح اشتغالزایی از سوی این بانک برای 725 نفر شغل ایجاد شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مینودشت نیز در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: امسال 35 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان گندم کار و کلزکار خسارت دیده ناشی از برف و یخبندان سال گذشته و خشکسالی سال جاری پرداخت شده است.

حسن کاووسی افزود: متاسفانه سال جاری میزان استقبال از بیمه محصولات کشاورزی در شهرستانها کاهش یافته است و تاکنون سه هزار و 282 همتار گندم و 105 هکتار محصول کلزا تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: سطح ییمه محصولات کشاورزی گندم و کلزا سال زراعی جاری در این شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته به ترتیب 10 و 40 درصد کاهش یافته است.

شهرستان مینودشت 57 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.

 

کد مطلب 825213

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