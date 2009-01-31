ساخت روبات متحرک برای انجام عملیات شناسایی توسط محققان کشور

نادر علیزاده کارشناس گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: گسترش روباتهای متحرک با قابلیتهای دسترسی از راه دور به محیطهای پر مخاطره با توجه به نیاز بخشهای مختلف مانند حوزه های صنعتی، نظامی و اجتماعی ضروری است.

وی استفاده در تیمهای ضربت پلیس، حمل و از بین بردن بمبها و مواد منفجره، خنثی کردن مین و فعالیت در میادین جنگ، انجام عملیات شناسایی نظامی و یا گروگان گیری، گشت در مناطق خطرناک صنعتی و نظامی، تیمهای آتش نشانی و استفاده به عنوان سلاحهای جنگی آینده FCS را از کاربردهای روباتهای متحرک نام برد و افزود: از این نوع روباتها می توان در شاخه های مختلف تکنولوژی شامل ارتباط انسان - روبات (Human Robot Interface)، قابلیتهای حرکتی، بهره برداری از انرژی و توان، ارتباطات و دانش نگهداری از سیستم بهره جست.

علیزاده به ضرورت دستیابی به دانش فنی ساخت این نوع روباتها در کشور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به کارایی این نوع روبات، محققان دانشگاه تربیت مدرس طی تحقیقاتی موفق به طراحی و ساخت روباتی شدند که قادر است در محیطهای داخلی و خارجی، فضای آزاد، شرایط آب و هوایی متغیر و مسیرهای دارای پستی و بلندی، پله ها و موانع ماموریتهای مورد نظر را انجام دهد.

کارشناس گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس به مزایای این روبات پرداخت و اضافه کرد: این روبات قابلیت نصب و حمل تجهیزات اضافه از قبیل بازوی روباتیکی، سنسورهای تشخیص حرارت، مواد شیمیایی، فلزیاب و سیستمهای تشخیص مین و سیستمهای اطفای حریق را بر حسب نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه این نوع روبات قابل کنترل از راه دور است، ادامه داد: سیستم کنترلی این روبات قابلیت کنترل از راه دور به صورت بیسیم و یا سیم تا فاصله حداقل 100 متر را دارد و کاربران با استفاده از آن می توانند برای تعیین پارامترهای مختلف روبات مانند دستورات حرکتی و مانیتورینگ تصاویر و داده های ارسالی از طریق سنسورها استفاده کنند.

علیزاده به ویژگیهای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: این روبات در ارتفاع 50، طول 100 و عرض 48 سانتیمتر و با وزن 60 کیلوگرم طراحی و ساخته شده است و قادر است با سرعت 5/0 متر بر ثانیه و حرکت 360 درجه در جا در یک راهرو به عرض 110 سانتیمتر، ماموریتهای مورد نظر را در ظرف دو ساعت اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه بازوی روباتیکی این روبات با درجه آزادی 3 درجه طراحی شده است، افزود: این بازو می تواند حداکثر 3 کیلوگرم بار را از زمین بلند کند.

علیزاده با بیان اینکه این روبات چند منظوره است به مهر گفت: از این روبات می توان برای اموری چون خنثی کردن بمب و عملیات شناسایی استفاده کرد.