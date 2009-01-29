ترویج فرهنگ کارآفرینی گامی موثر در توسعه اقتصادی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید محمدرضا موالی ‌زاده عصر امروز در چهارمین جشنواره کار آفرینی در بیرجند سفرهای استانی دولت نهم به استانها را در ارتباط با بررسی مشکلات استانها و در راستای توسعه کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد اشتغال در کشور نیازمند خطرپذیری و آشنایی با مشکلات و مسائل مرتبط با کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه جهت ارتقاء و تقویت بنیه علمی کارآفرینی در سطح کشور دانشکده کارآفرینی در تهران راه اندازی شده است، تصریح کرد: همچنین برای تقویت کار و کارآفرینی ایجاد شرکت های مشاوره کارآفرینی و مشاوره تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

موالی زاده کارآفرینی را مدیریت فرصت و موتور محرکه توسعه اقتصادی دانست و افزود: کارآفرین شخصیتی است که به خود باوری رسیده و برای بالفعل درآوردن استعدادهای ذاتی خود تمام توانش را به کار گیرد.

وی با بیان اینکه ما باید انقلاب اسلامی ایران را به عنوان مهمترین و اساسی ترین پدیده کارآفرینی بر معانی واقعی و عام کلمه در تاریخ سیاسی کلام بدانیم، از نسل سوم انقلاب خواست تا تاریخ سیاسی معاصر را مطالعه کنند.

معاون امور مجلس، حقوقی و امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی با بیان اینکه ما در کشور برای تداوم و استمرار اشتغال نیازمند تقویت بنیه علمی کارآفرینان به عنوان دست اندرکاران این بخش هستیم،اظهار داشت: ایجاد اشتغال در کشور نیازمند خطرپذیری و آشنایی با مشکلات و مسایل مرتبط با کارآفرینی است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی نیز در آئین کار آفرینی را کلید رشد و توسعه در جوامع مدرن دانست و گفت: در حال حاضر کشورهای پیشرفته دنیا در مقوله توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه ویژه ای داشته و آن را در اولویت برنامههای اقتصادی خود قرار داده اند.

عابدین محمدی با اشاره به اینکه کار آفرینی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع تلقی می شود، اظهار داشت: در حال حاضر در ایران نیز توجه ویژه ای به کارآفرینی شده و مقوله کارآفرینی در دستور کار دولت قرار دارد.

وی به ثبت نام 194 کار آفرین در این جشنواره اشاره کرد و افزود: تفاوت این جشنواره با سالهای قبل در ثبت نام و داوری های اینترنتی آن است.

محمدی به اهمیت و جایگاه ویژه کارآفرنیی در جامعه اشاره کرد و افزود: با ایجاد اشتغال بسیاری از تبعات منفی بیکاری در بین جوانان کاسته می شود.

وی اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری را یکی از رویکردهای اساسی دولت نهم برشمرد و خاطر نشان کرد: استفاده از کالاهای داخلی کشور یکی از راهکارهای ثبات کسب و کار در کشور است.

محمدی با بیان اینکه 11 هزار طرح در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری تصویب و به بانک ها ابلاغ شده است، گفت: از این تعداد هشت هزار طرح موفق یه انعقاد قرداد با بانک ها شده، تسهیلات دریافت کرده و در حال ساخت و ساز هستند.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبیبا بیان اینکه از این تعداد بالغ بر پنج هزار و 300 طرح بهره برداری رسیده و 15 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است، اظهار داشت: با بهره برداری از 11 هزار طرح برای 20 هزار نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد کرد.