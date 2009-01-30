سه میلیون واکسن طیور در سطح مرغداریهای شهرستان کرج توزیع شد

بهزاد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: در دی ماه سال جاری 13 هزار و 738 فقره عملیات آزمایشگاهی دام و طیور شهرستان در زمینه هایی از قبیل میکروبی، سرولوژی، انگلی و مواد غذایی نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در ماه یادشده، تست تشخیصی بیماری سل در مورد 709 راس دام در دامداریهای شهرستان کرج انجام شده و یک هزار و 314 راس دام نیز جهت تشخیص بیماری "بروسلوز" مورد خونگیری قرار گرفته اند.

این مسئول در خصوص واکسن نیز بیان داشت: در دی ماه، 275 واکسن هاری به سگهای گله، نگهبان و خانگی شهرستان کرج تلقیح شده و 42 هزار و 116 واکسن دامی نیز در این شهرستان توزیع شده است.

پنج هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام در کرج سمپاشی شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنان خود از سمپاشی پنج هزار و 500 مترمربع از جایگاههای نگهداری دام شهرستان کرج در دی ماه جهت پیشگیری از انگلهای خارجی خبر داد.

ضیایی افزود: در ماه یادشده، بدن 780 راس گاو و پنج هزار و 553 راس گوسفند در شهرستان کرج سمپاشی شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در دی ماه، هشت مورد بررسی کانون بیماریهای گروه یک و دو طیور در سطح مرغداریهای شهرستان کرج و نیز یک مورد بررسی کانونهای بیماری در سطح دامداریها و مراقبت در این شهرستان صورت گرفته است.