تاكنون حدود ده درصد كمك بلاعوض به چايكاران پرداخت شده است

معاون خودكفايي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر تاكيد كرد: قراربود براساس وعده هاي داده شده در ارديبهشت ماه سالجاري حدود 30 درصد از كل مبلغ 23 ميليارد تومان كمك بلاعوض به چايكاران پرداخت شود كه تا كنون حدود 2 تا 3 ميليارد تومان پرداخت شده است

عبدالصمد غروي با اشاره به چگونگي نحوه واردات چاي در سالجاري به عنوان محل تامين پرداخت كمك بلاعوض به چايكاران تصريح كرد: با گذشت دو ماه از زمان واردات چاي، تاكنون وارداتي وجود نداشته است.

وي پرداخت كمك بلاعوض را تنها به سود دلالان دانست وگفت: در حال حاضر دلالان چاي، چاي بهاره را كه كيفيت بالايي نيز دارد با قيمت كيلويي600 تومان از كارخانه داران خريداري مي كنند اين در حالي است كه اين رقم در سال گذشته كيلويي 1500 تومان بود.

غروي تصريح كرد: دلالان چاي با خريد چاي بهاره و اختلاط آن با چاي خارجي آن را به عنوان چاي 100 درصد خارجي و با قيمت كيلويي چهارهزار تومان در بازار عرضه مي كنند.

غروي با اشاره به كاهش شدي قيمت خريد برگ سبزچاي درسالجاري گفت: متاسفانه امسال با توجه به سياست ها وتصميم گيريهاي نادرست مسوولان قيمت برگ سبز چاي به 40 تومان در هر كيلو كاهش يافته است.

غروي ميانگين فروش يك دوره برگ سبز چاي را در سال گذشته كيلويي160 تا 170 تومان ذكر كرد و گفت: قيمت خريد برگ سبز بهاره در سال گذشته كيلويي190 تومان بوده كه اين رقم در حال حاضر به كيلويي40 تومان رسيده است.

وي با انتقاد از كاهش 50 درصدي قيمت خريد برگ سبزچاي گفت: چطور ممكن است در حاليكه تمامي محصولات با افزايش قيمتي حدود 10 درصد مواجه هستند قيمت چاي 50 درصد افت كند .

غروي ، تغيير كاربري اراضي باغات چاي را يكي از پيامدهاي كاهش نرخ خريد برگ سبز چاي دانست و افزود: در حال حاضر نيز بسياري از چايكاران درصدد تغييركشت باغات چاي خود به دليل عدم صرفه اقتصادي كشت اين محصول هستند.

