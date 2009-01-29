مجلس عین فتوای رهبر معظم انقلاب را به صورت قانون تصویب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه دکتر علی لاریجانی به این شرح است:

حضور محترم حضرت آیت الله سبحانی "دام توفیقه"

با عرض سلام و ارادت

آرزوی سلامتی و توفیق خدمت به اسلام عزیز را از خداوند متعال برای آن وجود شریف مسئلت دارم.

ضمن تشکر از توجه آن جناب به روند امور در مجلس شورای اسلامی، به استحضار می رساند که شورای محترم نگهبان در مورد موضوع ارث زن از زمین، از محضر مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس شورای اسلامی عین فتوای معظم له را به صورت قانون تصویب کرده است.

با عرض تشکر، امیدوارم اینجانب و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از دعای خیر فراموش نفرمایید.