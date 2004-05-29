آزمايش موشك با برد 1500كيلو متر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس ، وزارت دفاع پاكستان با اعلام اين خبر افزود : اين موشك جديد تا 1500 كيلومتر برد دارد .

اين منبع خبري همچنين اعلام كرد كه مقامات پاكستاني پيش از اين همسايگان خود همانند هند را در جريان انجام چنين اقدامي قرار داده بودند .

خبر گزاري فرانسه در گزارشي اعلام كرد آزمايش موشك هاتف پنج كه موشك زمين به زمين است با حضور نخست وزير اين كشور در مكاني ناشناخته بطور موفق آميزي انجام شد. شوكت سلطان سخنگوي ارتش پاكستان در همين رابطه اعلام كرد ما اين موشك را بصورت موفقيت آميزي آزمايش كرديم وبرد اين موشك كه قابليت هسته اي مي تواند داشته باشد، 1500كيلومتر معادل 930 مايل است.

گفتني است ارتش پاكستان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد آزمايش اين موشك در راستاي اهداف اين كشور براي توسعه سيستم موشكي خود بوده است.