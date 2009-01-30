همایش شاعران ایران و جهان برگزار می شود

مصطفی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سومین جشنواره شعر فجر در سه بخش جوانان تجلیل از شاعران پیشکسوت و در حوزه بین الملل برگزار می شود که در بخش دوم حوزه بین الملل به لحاظ استمرار فعالیت جشنواره در مرداد 88 همایش شاعران ایران و جهان را خواهیم داشت.

دبیر اجرایی سومین جشنواره بین الملل شعر فجر تصریح کرد: حضور شاعران بر جسته کشورهای مختلف و برگزیدگان سه دوره جشنواره شعر فجر در این همایش حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه تقویت شعر در استان ها و فراهم نمودن زمینه های آموزش و ایجاد انگیزه استمرار این گونه فعالیتها را می طلبد، افزود: بدین منظور همایش های ادبی استان پیش بینی شده است تا در طول سال فعالیت جشنواره ادامه یابد و منحصر به ایام جشنواره نشود.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی اظهار داشت: در هر ماه در یکی از استانها یک همایش ادبی با حضور شاعران بر جسته ملی و نام آشنا خواهیم داشت.

امیدی بخش دیگر حوزه بین الملل سومین جشنواره شعر فجر را حضور شاعران پارسی گو و تعدادی از شاعران شعر پایداری و مقاومت معرفی کرد.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه جشنواره سه سالگی خود را تجربه می کند بیان داشت: هر کار بزرگ فرهنگی مشکلاتی در اجرا دارد اما وجود مشکلات دلیل بر توقف نیست با تدبیر انقلابی و راهکار انقلابی روند تکامل جشنواره هر سال بهتر از پیش خواهد شد.