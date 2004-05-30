اميدوارم خستگي ام با قهرماني حاجي زاده در آتن جبران شود

محمود اسماعيل پور، مربي مهدي حاجي زاده درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: به عقيده من مدال طلاي المپيك دورازدسترس حاجي زاده نيست ، او براي ايستادن بر روي سكوي قهرماني بايد با دقت بيشتري تمرين كند وحواسش فقط و فقط به كشتي باشد.

مربي سازنده كشتي مازندران و شهرستان جويبارادامه داد: حاجي زاده درمسابقات انتخابي تيم ملي شايستگي هاي خود را ثابت كرد و نشان داد كه مي تواند ازحيثيت كشتي ايران ومازندران درالمپيك آتن دفاع كند.

اسماعيل پوركه به جمع كادر فني تيم ملي كشتي آزاد دعوت شده است ، ادامه داد: حاجي زاده ازكوچكي با من بزرگ شده است و فكرمي كنم كه كشتي گيران با مربيان خودشان راحت تركاركنند ، اميدوارم بتوانم نقش مهمي دررسيدن حاجي زاده به شرايط مطلوب داشته باشم.

مربي سازنده كشتي مازندران درپايان اظهاراميدواري كرد كه تيم ملي كشتي آزاد ايران با درايت و برنامه ريزي منصوربرزگربتواند به موفقيت درآتن دست پيدا كند.