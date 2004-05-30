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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۰۸

مربي مهدي حاجي زاده در گفت و گو با "مهر":

اميدوارم خستگي ام با قهرماني حاجي زاده در آتن جبران شود

اميدوارم خستگي زحماتي كه براي مهدي حاجي زاده كشيده ام با قهرماني او درالمپيك آتن از تنم بيرون برود.

محمود اسماعيل پور، مربي مهدي حاجي زاده درگفتگو با خبرنگار "مهر" با بيان اين مطلب گفت: به عقيده من مدال طلاي المپيك دورازدسترس حاجي زاده نيست ، او براي ايستادن بر روي سكوي قهرماني بايد با دقت بيشتري تمرين كند وحواسش فقط و فقط به كشتي باشد.
مربي سازنده كشتي مازندران و شهرستان جويبارادامه داد: حاجي زاده درمسابقات انتخابي تيم ملي شايستگي هاي خود را ثابت كرد و نشان داد كه مي تواند ازحيثيت كشتي ايران ومازندران درالمپيك آتن دفاع كند.
اسماعيل پوركه به جمع كادر فني تيم ملي كشتي آزاد دعوت شده است ، ادامه داد: حاجي زاده ازكوچكي با من بزرگ شده است و فكرمي كنم كه كشتي گيران با مربيان خودشان راحت تركاركنند ، اميدوارم بتوانم نقش مهمي دررسيدن حاجي زاده به شرايط مطلوب داشته باشم.
مربي سازنده كشتي مازندران درپايان اظهاراميدواري كرد كه تيم ملي كشتي آزاد ايران با درايت و برنامه ريزي منصوربرزگربتواند به موفقيت درآتن دست پيدا كند.

 

کد مطلب 82530

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