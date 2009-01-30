30 درصد مدارس گلستان تحت ارزشیابی توصیفی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی ندافی امروز در کارگاه ارزشیابی توصیفی در گرگان افزود : در این مدارس سیستم ارزشیابی پایانی مواد درسی دانش آموزان به صورت توصیفی بوده و از نمره گذاری دروس خود داری می شود.

وی اظهار داشت: ارزشیابی توصیفی درصدد است قالب ارزشیابی کمی را بشکند و شیوه جدید ارزشیابی را که تکیه بر آموخته های دانش آموزان و فرایند این یادگیری را که به کیفیت آموزشی می پردازد را جایگزین نماید.

به گفته ندافی، با این شیوه ارزشیابی نوعی پریشانی و اضطراب که در ارزشیابی نتیجه مدار وجود دارد را از بین خواهیم برد و بسیاری از مشکلات روحی دانش آموزان کاهش می یابد.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: در ارزشیابی توصیفی گروه هدف فقط معلمین آموزشی و دانش آموزان نیستند، بلکه والدین، مدیران مربیان پرورشی نیز در این حیطه قرار می گیرند و در امر ارزشیابی دخیل هستند.

وی، ارتقاء آگاهی معاونین آموزشی وکارشناسان آموزش وپرورش شهرستانهای استان نسبت به طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان را از جمله اهداف این کارگاه آموزشی اعلام کرد.

استان گلستان 348 هزار دانش آموز و سه هزار و 608 مدرسه دارد.



